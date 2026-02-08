ETV Bharat / sports

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఐర్లాండ్‌పై శ్రీలంక విజయం

టీ20 ప్రపంచకప్‌: ఐర్లాండ్‌పై 20 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంక గెలుపు

Sri lanka vs Ireland World Cup
Sri lanka vs Ireland World Cup (AP NEws)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 8, 2026 at 11:00 PM IST

Sri lanka vs Ireland World Cup : టీ20 ప్రపంచకప్‌ పోటీల్లో భాగంగా ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక విజయం సాధించింది. 164 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన ఐర్లాండ్‌ 19.5 ఓవర్లలో 143 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అదైర్‌ 34, హ్యారీ టెక్టార్‌ 40, లొర్కాన్‌ టక్కర్‌ 21 రన్స్‌ చేశారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో తీక్షణ, హసరంగ చెరో 3 వికెట్లు తీయగా, పతిరణ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. దునిత్‌, చమీర చెరో వికెట్‌ తీశారు.

WORLD CUP T20
SRI LANKA VS IRELAND WORLD CUP

