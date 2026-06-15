భారత్-ఏపై శ్రీలంక-ఏ జట్టు విజయం- సూపర్ ఓవర్లో గెలుపు
మ్యాచ్ డ్రా కావడంతో సూపర్ ఓవర్ ఆడిన ఇరుజట్లు- సూపర్ ఓవర్లో భారత్ ఏపై శ్రీలంక ఏ జట్టు గెలుపు
India A vs Sri Lanka A (@BCCI)
Published : June 15, 2026 at 6:53 PM IST
India A vs Sri Lanka A : భారత్-ఎతో జరిగిన సూపర్ ఓవర్లో శ్రీలంక-ఎ విజయం సాదించింది. ఇరు జట్ల మధ్య వన్డే మ్యాచ్ ఫలితం టై కావడంతో సూపర్ ఓవర్ పెట్టారు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 16/0 పరుగులు చేసింది. సహన్ అరాచ్చిగే 6*, అవిష్క ఫెర్నాండో 9* రన్స్ చేశారు. అనంతరం ఛేదనకు దిగిన భారత్ 10/0 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. సూర్యాంశ్ 3*, వైభవ్ సూర్యవంశీ 7* రన్స్ చేశారు.