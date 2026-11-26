భారత్కు బిగ్ షాక్- సెమీఫైనల్లో శ్రీలంక చేతిలో ఓటమి
Sri Lanka A vs India A : 2026 ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్లో భారత్ ఎ పోరాటం ముగిసింది. తాజాగా శ్రీలంకతో జరిగిన సెమీస్లో భారత్ ఓడిపోయింది.
Published : November 26, 2026 at 10:53 PM IST
2026 ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ సెమీఫైనల్లో యువ భారత్కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గురువారం జరిగిన సెమీస్లో భారత్ను 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి శ్రీలంక ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. 314 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని శ్రీలంక 2 వికెట్లు కోల్పోయి 41.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఓపెనర్లు సినేత్ జయవర్దనే (105 పరుగులు, 70 బంతుల్లో), లసిత్ క్రూస్పుల్లే (116 పరుగులు) సెంచరీలతో కదం తొక్కారు. భారత బౌలర్లలో షహబాజ్ అహ్మద్, హర్షిత్ రాణా చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
లంక ఈజీగా
314 పరుగుల ఛేదనను లంక ధీటుగా ఆరంభించింది. ఓపెనర్లు లసిత్- సినేత్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ఈ ఇద్దరూ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్న వేళ భారత బౌలర్లు ఏ మాత్రం ప్రభావం చూపించలేకపోయారు. క్రీజులో స్వేచ్ఛగా ఆడుతూ బౌండరీలు బాదేశారు. ఈ క్రమంలో సినేత్ 62 బంతుల్లో శతకం పూర్తి చేశాడు. అయితే ఎట్టకేలకు 21.3 వద్ద భారత్కు తొలి వికెట్ దక్కింది. సినేత్ను షహబాజ్ ఔట్ చేసి ఓపెనింగ్ జోడీని విడగొట్టాడు. అప్పటికి లంక స్కోర్ 174 పరుగులు. అంటే సగం కంటే ఎక్కువ స్కోర్ను ఓపెనర్లే బాదేశారు. అప్పటికే టీమ్ఇండియా ఓటమి దాదాపు ఖరారైంది. ఆ తర్వాత నిషాన్ మధుషంక (58 పరుగులు నాటౌట్)తో జతకట్టిన లసిత్ స్కోర్ బోర్డును ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. సెంచరీ తర్వాత హర్షిత్ బౌలింగ్తో లసిత్ ఔటైనా పవన్ రత్నాయకే (31 పరుగులు నాటౌట్)తో కలిసి మధుషంక మ్యాచ్ను ముగించాడు.
Sri Lanka A win by 8 wickets in the semi-final. A spirited #RisingStarsAsiaCup campaign comes to an end for India A. Scorecard ▶️ https://t.co/RbuCirmUmQ #TeamIndia | #SLAvINDA https://t.co/6x88aIyf11— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
అభిషేక్, తిలక్, షహబాజ్ హాఫ్ సెంచరీలు
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 313 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (78 పరుగులు), కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ (53 పరుగులు), షహబాజ్ అహ్మద్ (54 పరుగులు, నాటౌట్) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (40 పరుగులు), తనుష్ కొటియాన్ (28 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. దీంతో భారత్ మంచి స్కోరే సాధించింది. శ్రీలంక బౌలర్లలో రవిందు ఫెర్నాండో, జనిత్ లియానగే, నిపున్ ధనంజయ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. గరుక సంకేత్, లహిరు సమరకూన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తాజా విజయంతో శ్రీలంక ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. ఇక శుక్రవారం పాకిస్థాన్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య రెండో సెమీఫైనల్ జరగనునుంది. ఈ మ్యాచ్లో విజేతతో శ్రీలంక టైటిల్ పోరులో తలపడుతుంది.
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