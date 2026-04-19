ఉప్పల్ స్టేడియంలో నిమ్మకాయతో మంత్రాలు- తర్వాతి బంతికే వికెట్- BCCIకి సీఎస్కే ఫిర్యాదు!
సన్రైజర్స్- సీఎస్కే మ్యాచ్ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో వింత వీడియో- నిమ్మకాయ పట్టుకుని మంత్రాలు చదువుతున్న ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్- బీసీసీఐకి చెన్నై ఫిర్యాదు సీఎస్కే చేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో లెటర్ వైరల్!
Published : April 19, 2026 at 5:15 PM IST
SRH Vs CSK : ఐపీఎల్ 2026లో హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో తాజాగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఈ మ్యాచ్లో ఎస్ఆర్హెచ్ 10 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. అయితే ఈ గెలుపు కంటే ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వింత వీడియో ఇప్పుడు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. స్టేడియంలో మ్యాచ్ జరుగుతుండగా ఒక ఎస్ఆర్హెచ్ అభిమాని వింతగా ప్రవర్తిస్తూ కనిపించిన దృశ్యాలు నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఇది కాస్తా ముదిరి ఏకంగా బీసీసీఐకి ఫిర్యాదు చేసే వరకు వెళ్లిందని వార్తలు వస్తుండటంతో క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఒకరకమైన కన్ఫ్యూజన్ క్యూరియసిటీ మొదలైంది. అసలు ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఏం జరిగింది? ఆ వీడియో వెనుక ఉన్న నిజం ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
నిమ్మకాయతో మంత్రాలు- శివం దూబే ఔట్!
వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియోలో ఒక ఎస్ఆర్హెచ్ అభిమాని చేతిలో నిమ్మకాయ పట్టుకుని, ఏదో మంత్రాలు చదువుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. సరిగ్గా ఆ తర్వాతి బంతకే క్రీజులో ఉన్న సీఎస్కే బ్యాటర్ శివం దూబే ఔట్ కావడం విశేషం. దీంతో ఆ అభిమాని చేసిన క్షుద్రపూజలు లేదా మంత్రాల వల్లే దూబే వికెట్ పడిందని, తద్వారా ఎస్ఆర్హెచ్ విజయం సాధించిందని నెటిజన్లు మీమ్స్తో సోషల్ మీడియాను నింపేస్తున్నారు. బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటూ షేర్ అవుతున్న ఈ వీడియో క్రికెట్ వర్గాల్లో పెను దుమారం రేపుతోంది. స్టేడియంలో ఇలాంటి పద్ధతులు అనుసరించడం ఏంటని చాలామంది మండిపడుతున్నారు.
వైరల్ లెటర్ వెనుక అసలు నిజం!
ఈ వీడియో వైరల్ అయిన కొద్దిసేపటికే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మేనేజ్మెంట్ దీనిపై బీసీసీఐకి ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఒక లెటర్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టడం మొదలైంది. తమ ఆటగాళ్ల ప్రదర్శనను దెబ్బతీసేలా ప్రేక్షకులు ఇటువంటి క్షుద్ర పూజలకు పాల్పడుతున్నారని, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎస్కే డిమాండ్ చేసినట్లు ఆ లెటర్లో ఉంది. అయితే ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఉంది. నిజానికి సీఎస్కే అలాంటి ఫిర్యాదు ఏదీ చేయలేదు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆ 'అఫీషియల్ నోటీస్' పూర్తిగా ఫేక్ అని తేలింది. ఎవరో కావాలనే సీఎస్కే లెటర్ హెడ్ అంటూ ఎడిట్ చేసి ఈ తప్పుడు వార్తను ప్రచారం చేశారు.
మంత్రాలకు మ్యాచ్లు గెలుస్తారా?
క్రికెట్ అనేది టాలెంట్ వ్యూహాలతో ఆడే ఆట. కానీ ఈ నిమ్మకాయ మంత్రాల వీడియో చూసిన కొందరు నెటిజన్లు మాత్రం వింతగా స్పందిస్తున్నారు. "మంత్రాలకు మ్యాచ్లు గెలుస్తారా?" అంటూ ప్రశ్నలు గుప్పిస్తున్నారు. శివం దూబే వికెట్ పడటం, ఆ వ్యక్తి నిమ్మకాయతో కనిపించడం కేవలం యాదృచ్చికం మాత్రమేనని చెబుతున్నారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఆ వీడియోకి లక్షల్లో వ్యూస్ వస్తున్నాయి. ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలను ప్రోత్సహించడం క్రీడాస్ఫూర్తికి విరుద్ధమని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సరదాగా చేసిన వీడియో!
సాధారణంగా స్టేడియం లోపలికి ఎలాంటి నిషేధిత వస్తువులను అనుమతించరు. కానీ నిమ్మకాయ వంటి సాధారణ వస్తువులను ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోరు. అయితే ఇటువంటి సంఘటనలు మ్యాచ్ ఫలితాలను ప్రభావితం చేస్తాయని నమ్మడం అవివేకమే అవుతుంది. గతంలో కూడా కొన్ని జట్ల యజమానులు లేదా అభిమానులు తమ జట్టు గెలవాలని రకరకాల సెంటిమెంట్లు పాటించడం మనం చూశాం. కానీ ఈ స్థాయిలో మంత్రాలు, తంత్రాలు అంటూ వార్తలు రావడం మాత్రం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే అది సరదాగా చేసిన వీడియో మాత్రమే అని అర్ధమవుతుంది.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే శనివారం ఎల్లో - ఆరెంజ్ మిక్స్లో స్టేడియం కలర్ఫుల్గా కనిపించింది. అందులో చెన్నై కోసం వచ్చిన ఫ్యాన్స్లలో ఎక్కువగా తెలుగు వల్లే ఉండడం విశేషం. ఎందుకంటే ధోనికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఫ్యాన్స్ బేస్ ఉంది. కాబట్టి అతను ఈ మ్యాచ్కు తప్పకుండా వస్తాడని చాలామంది అనుకున్నారు. కానీ మిస్టర్ కూల్ ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఏదేమైనా SRH ఆటతీరు ఫ్యాన్స్కు మంచి కిక్కిచ్చింది.
