SRH ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో రచ్చ- ఇషాన్​కు వేలు చూపించిన బౌలర్- ఇద్దరి మధ్య సీరియస్ మూమెంట్!

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో ఇషాన్, జీషన్ మధ్య వాగ్వాదం- ఒకే ఓవర్‌లో 20 పరుగులిచ్చి ఇషాన్‌ను అవుట్ చేసిన జీషన్- వికెట్ తీశాక కెప్టెన్‌కు వేలు చూపిస్తూ అగ్రెసివ్ సెండాఫ్

SRH Practice Match Fight
SRH Practice Match Fight (Eenadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 12:17 PM IST

SRH Practice Match Fight : ఐపీఎల్ 2026 హంగామా మొదలవ్వడానికి ఇంకా కొద్ది రోజులే సమయం ఉంది. ఈ లోపు అన్ని జట్లు ప్రాక్టీస్ మ్యాచులతో తమ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. అయితే, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఎస్​ఆర్​హెచ్​ క్యాంప్‌లో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. సాధారణంగా ప్రాక్టీస్ మ్యాచులు అంటే ఆటగాళ్ల ఫామ్‌ను పరీక్షించుకోవడానికి జరుగుతుంటాయి. కానీ ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో మాత్రం సీన్ రివర్స్ అయింది. మైదానంలోనే ఆటగాళ్ల మధ్య వాగ్వాదం జరగడం, ఒకరిపై ఒకరు కోపంతో ఊగిపోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అసలు జట్టు కెప్టెన్‌నే ఒక బౌలర్ ఎందుకు ఎదిరించాల్సి వచ్చింది? ఆ సమయంలో అక్కడ ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

కెప్టెన్‌పై బౌలర్ పంజా- ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో హీట్
ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ అంతర్గత ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ జరుగుతుండగా, స్టాండ్ ఇన్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో ఈ వివాదం జరిగింది. లెగ్ స్పిన్నర్ జీషన్ అన్సారీ వేసిన ఒక ఓవర్‌లో ఇషాన్ కిషన్ తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడి 20 పరుగులు రాబట్టాడు. అయితే, అదే ఓవర్ చివరి బంతికి జీషన్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి ఇషాన్ కిషన్‌ను అవుట్ చేశాడు. వికెట్ తీసిన జోష్‌లో జీషన్ తన వేలు చూపిస్తూ ఇషాన్‌కు ఘాటైన సెండాఫ్ ఇవ్వడంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం వేడెక్కింది.

ఇషాన్ కిషన్ సీరియస్- మైదానంలో వాగ్వాదం
జీషన్ అన్సారీ ప్రవర్తన చూసిన ఇషాన్ కిషన్ వెంటనే క్రీజులో ఆగిపోయి బౌలర్‌తో వాగ్వాదానికి దిగాడు. ఒక చిన్న ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో అదీ తన జట్టు కెప్టెన్‌పై బౌలర్ అలా వేలు చూపించడం ఇషాన్‌కు నచ్చలేదు. వీరిద్దరి మధ్య కొద్దిసేపు వేడి వాతావరణం కొనసాగడం కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో, బౌలర్ ప్రవర్తన సరిగ్గా లేదని కొందరు ఫ్యాన్స్ విమర్శిస్తుండగా, మరికొందరు మాత్రం ఇది కేవలం ఆటలో భాగమని సమర్థిస్తున్నారు.

స్నేహపూర్వక సంభాషణేనా? క్లారిటీ ఇచ్చిన నెటిజన్లు
ఈ గొడవపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతుండగా, కొందరు అభిమానులు మరో కోణాన్ని కూడా బయటపెట్టారు. ఆ సమయంలో ఇషాన్ కిషన్ ముఖంపై చిరునవ్వు కూడా కనిపించిందని, ఇది కేవలం స్నేహితుల మధ్య జరిగే సరదా పోరే అని వారు వాదిస్తున్నారు. ప్రాక్టీస్ మ్యాచుల్లో ఆటగాళ్ల మధ్య ఇలాంటి చిన్న చిన్న గొడవలు సహజమేనని, ఒకే జట్టు కోసం ఆడేటప్పుడు ఇలాంటివి సీరియస్‌గా తీసుకోకూడదని మరికొందరు సూచిస్తున్నారు.

రిథమ్‌లో ఉన్న ఇషాన్
వివాదాన్ని పక్కన పెడితే, క్రికెట్ పరంగా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌కు ఇది మంచి పరిణామమేనని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటింగ్‌లో మంచి రిథమ్‌లో ఉండటం, జీషన్ అన్సారీ ధీటుగా బౌలింగ్ చేసి వికెట్ తీయడం జట్టుకు కలిసొచ్చే అంశం. ఐపీఎల్ వంటి హై ప్రెజర్ టోర్నమెంట్‌లో ఇలాంటి దూకుడు అవసరమేనని కోచింగ్ స్టాఫ్ కూడా భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం కమిన్స్ లేని లోటు తీర్చేలా ఇషాన్ జట్టును సమర్థవంతంగా నడిపిస్తున్నాడు.

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ శిబిరంలో తీవ్రమైన పోటీ
ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ శిబిరంలో ఆటగాళ్ల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. తుది జట్టులో స్థానం కోసం ఆటగాళ్లు ప్రాక్టీస్ సెషన్లలో కూడా తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ఇక లేటెస్ట్ గా జరిగిన ఇషాన్, జీషన్ ఉదంతం కూడా ఈ పోటీతత్వానికి ఒక నిదర్శనమని చెప్పవచ్చు. యువ ఆటగాళ్లు తమ సత్తా చాటుకోవడానికి సీనియర్లపై కూడా పైచేయి సాధించాలని చూడటం ఒక రకంగా జట్టులో గెలవడానికి ఉపయోగపడదే.

ఆర్‌సీబీతో తొలి పోరు- సిద్ధమవుతున్న ఆరెంజ్ ఆర్మీ
మార్చి 28న బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ తలపడనుంది. ఈ మెగా పోరుకు ముందు జరిగిన ఈ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ వివాదం ఆటగాళ్లను మానసికంగా సిద్ధం చేసేలా ఉంది. జట్టులోని లోపాలను సరిదిద్దుకుని పక్కా ప్లాన్‌తో బరిలోకి దిగాలని ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ మేనేజ్మెంట్ చూస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వ్యూహాలకు పదును పెడుతూ మ్యాచులను నిర్వహిస్తోంది.

ఏదేమైనా క్రికెట్ మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య ఇలాంటి పరిస్థితులు సహజం. ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ లాంటి టోర్నీకి ముందు ఆటగాళ్లు ఎంత సీరియస్‌గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో ఈ మూమెంట్స్ చూస్తేనే అర్ధమవుతుంది. ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్సీలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ ఈసారి ఎలాంటి ఫలితాలను సాధిస్తుందో చూడాలి. ఆరంభ మ్యాచుల్లో కమిన్స్ లేని లోటును ఇషాన్ తన బ్యాటింగ్ అలాగే నాయకత్వంతో భర్తీ చేస్తాడని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

SRH PRACTICE MATCH FIGHT
ISHAN VS ZEESHAN ANSARI FIGHT
IPL 2026 PRE SEASON PRACTICE MATCH
SRH PRACTICE MATCH FIGHT

