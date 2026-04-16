'కమిన్స్ వచ్చేస్తున్నాడోచ్!'- ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్
కమిన్స్ ఫిట్నెస్ క్లియర్- ఐపీఎల్ 2026లో ఎంట్రీపై సాలిడ్ అప్డేట్- ఎప్పుడు వస్తున్నాడంటే ?
Published : April 16, 2026 at 9:54 AM IST
Pat Cummins IPL 2026 : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు రెగ్యులర్ కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గాయపడ్డ అతడు ఐపీఎల్ ప్రస్తుత సీజన్కు దూరమయ్యాడు. అయినప్పటికీ ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు కమిన్స్ భారత్కు వచ్చి సన్రైజర్స్ క్యాంపులో చేరాడు. అతడు లీగ్ మధ్యలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు ఇప్పటికే జట్టు వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ఇటీవల ఫిట్నెస్ క్లియరెన్స్ కోసం అతడు తిరిగి ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లిపోయాడు. దీంతో కమిన్స్ ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే ఇప్పుడు ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్ ఒకటి వచ్చింది. తన రాకపై కమిన్సే స్వయంగా అప్డేట్ ఇచ్చాడు. దీంతో అభిమానుల్లో జోష్ పెరిగింది. మరి అతడు ఎప్పుడు రానున్నాడంటే?
ఆసీస్లో ఉన్న కమిన్స్ ఈ ఖాళీ టైమ్ను ఫ్యామిలీతో గడుపుతున్నాడు. కుటుంబం, పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే తన భార్య, పిల్లలతో కమిన్స్ ట్రిప్కు వెళ్లాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో పోస్టు చేశాడు. అయితే ఈ పోస్టుకు నెటిజన్ ఒకరు కామెంట్ చేశారు. 'ఆస్ట్రేలియాలో టైమ్ వేస్ట్ చేయకండి. ఇండియాకు వచ్చేయండి. మీ కోసం ఐపీఎల్ ఎదురుచూస్తోంది' అని రాశారు. దీనికి కమిన్స్ రిప్లై ఇవ్వడం విశేషం. 'శుక్రవారం వచ్చేస్తున్నా!' అంటూ నెటిజన్ కామెంట్కు కమిన్స్ రిప్లై ఇచ్చాడు. దీంతో అతడి ఫిట్నెస్ టెస్టు కూడా క్లియర్ అయినట్లు అర్థమవుతుంది. ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ అప్డేట్తో సన్రైజర్స్ అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
సీఎస్కేతో మ్యాచ్కు అందుబాటులోకి!
సన్రైజర్స్ తమ తదుపరి మ్యాచ్లో సొంతగడ్డపై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ను ఢీ కొట్టనుంది. ఏప్రిల్ 18 (శనివారం) రాత్రి ఈ మ్యాచ్ ఉండనుంది. దీంతో శుక్రవారం కమిన్స్ వస్తున్నాడంటే, సీఎస్కేతో మ్యాచ్లో ఆడాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. అయితే సరిపడా టైమ్, ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల కమిన్స్ సీఎస్కే మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగేది కచ్చితంగా చెప్పలేం. కానీ ఈ మ్యాచ్తో ఐపీఎల్లో ఎంట్రీ ఇవ్వాలని ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్ మాత్రం కోరుకుంటున్నారు.