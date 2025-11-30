ETV Bharat / sports

SRH బ్యాటర్ ఊచకోత- రోహిత్, యువరాజ్ రికార్డులు సమం!

విధ్వంసం సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- 32 బంతుల్లోనే శతకం

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 11:10 AM IST

Abhishek Sharma 32 Ball Century : టీమ్ఇండియా డాషింగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ దేశవాళీ లీగ్ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో విధ్వంసం సృష్టించాడు. హైదరాబాద్ జింఖానా గ్రౌండ్స్ వేదికగా బంగాల్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఈ పంజాబీ కుర్రాడు 32 బంతుల్లోనే శతకం బాదాడు. దీంతో పంజాబ్ భారీ స్కోర్ దిశగా సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ క్రియేట్ చేసిన అరుదైన రికార్డ్​ను సమం చేశాడు.

యువీ రికార్డ్ సమం!
ఓపెనర్​గా బరిలోకి దిగిన అభిషేక్ తొలి నుంచే దూకుడుగా ఆడాడు. ఈ క్రమంలోనే 12 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఇందులో 5 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. దీంతో 2007 టీ20 వరల్డ్​కప్​లో యువరాజ్ సింగ్ రికార్డ్ (12 బంతుల్లో 50 రన్స్)ను సమం చేశాడు. అయితే యువీ బాదింది అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కాగా, అభిషేక్ దేశవాళీలో సాధించాడు.

రోహిత్ రికార్డ్ కూడా
కాగా, అభిషేక్​కు టీ20ల్లో ఇది ఎనిమిదో సెంచరీ కావడం విశేషం. ఐపీఎల్, ఇతర డొమెస్టిక్ టోర్నీ, అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో కలిపి అభిషేక్ 157 ఇన్నింగ్స్​లో 8 సెంచరీలు చేశాడు. అతడు రోహిత్ శర్మ రికార్డ్​ను సమం చేశాడు. రోహిత్ టీ20ల్లో 450 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 8 సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. దీంతో అభిషేక్, రోహిత్ రికార్డ్​ను సమం చేసినట్లైంది. ఇక టీ20ల్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన భారత రెండో బ్యాటర్​గా అభిషేక్ కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్​లో విరాట్ కోహ్లీ 9 సెంచరీలతో టాప్​లో ఉన్నాడు.

గతేడాది 28 బంతుల్లోనే

అయితే గత సీజన్​లో అభిషేక్ 28 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్క్ అందుకొని అందరీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. 2024 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీలో మెఘాలయా జట్టుపై అభిషేక్ ఈ ఘనత సాధించాడు.

ఐపీఎల్​లోనూ
ఇక ఐపీఎల్​లోనూ అభిషేక్ తన మార్క్ ఇప్పటికే చూపించాడు. ఆ టోర్నీలో సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్​కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అభిషేక్ 77 మ్యాచ్​ల్లో 1815 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 9 హాఫ్ సెంచరీలు, 1 సెంచరీ ఉంది.

మ్యాచ్ విషయానికొస్తే
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్, అభిషేక్ విధ్వంసంతో 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 310 పరుగులు చేసింది. టోర్నీ హిస్టరీలో ఇది రెండో అత్యధిక స్కోర్. ఓపెనర్లు అభిషేక్ (148, 52 బంతుల్లో), ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్ (70 పరుగులు, 35 బంతులు) రాణించారు. తొలి వికెట్​కు ఈ ఇద్దరూ 205 పరుగులు జోడించారు. చివర్లో రమన్​దీప్ సింగ్ (39), సన్వీర్ సింగ్ (22) మెరుపులు మెరిపించారు. మొత్తం పంజాబ్ ఇన్నింగ్స్​లో 28 సిక్స్​లు ఉండడం విశేషం. బంగాల్ బౌలర్లలో షమీ, ఆకాశ్ దీప్, ప్రదీప్త ప్రామానిక్, సాక్షం చౌదరి తలో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

రెండో అత్యధికం
కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో అభిషేక్ 148 పరుగులు బాదాడు. ఇది సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీ చరిత్రలో ఒక ప్లేయర్ సాధించిన రెండో అత్యధిక స్కోర్. ఈ లిస్ట్​లో హైదరాబాద్ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ 151 పరుగులతో టాప్​లో ఉన్నాడు. 2024 సీజన్​లో తిలక్ ఈ ఘనత సాధించాడు.

చరిత్ర సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- డెబ్యూ చేసిన ఏడాదిలోనే వరల్డ్ రికార్డ్

అభిషేక్​, హార్దిక్​కు గాయాలు! పాక్​తో ఫైనల్​కు అందుబాటులో ఉంటారా?

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

