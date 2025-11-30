SRH బ్యాటర్ ఊచకోత- రోహిత్, యువరాజ్ రికార్డులు సమం!
విధ్వంసం సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- 32 బంతుల్లోనే శతకం
Published : November 30, 2025 at 11:10 AM IST
Abhishek Sharma 32 Ball Century : టీమ్ఇండియా డాషింగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ దేశవాళీ లీగ్ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో విధ్వంసం సృష్టించాడు. హైదరాబాద్ జింఖానా గ్రౌండ్స్ వేదికగా బంగాల్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఈ పంజాబీ కుర్రాడు 32 బంతుల్లోనే శతకం బాదాడు. దీంతో పంజాబ్ భారీ స్కోర్ దిశగా సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ క్రియేట్ చేసిన అరుదైన రికార్డ్ను సమం చేశాడు.
యువీ రికార్డ్ సమం!
ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన అభిషేక్ తొలి నుంచే దూకుడుగా ఆడాడు. ఈ క్రమంలోనే 12 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఇందులో 5 సిక్స్లు ఉన్నాయి. దీంతో 2007 టీ20 వరల్డ్కప్లో యువరాజ్ సింగ్ రికార్డ్ (12 బంతుల్లో 50 రన్స్)ను సమం చేశాడు. అయితే యువీ బాదింది అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కాగా, అభిషేక్ దేశవాళీలో సాధించాడు.
Abhishek sharma scored a 32 ball 100 against Bengal 🥶— cricmawa (@cricmawa) November 30, 2025
He has smacked Bengal bowlers left and right pic.twitter.com/IZDyPXibIg
రోహిత్ రికార్డ్ కూడా
కాగా, అభిషేక్కు టీ20ల్లో ఇది ఎనిమిదో సెంచరీ కావడం విశేషం. ఐపీఎల్, ఇతర డొమెస్టిక్ టోర్నీ, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కలిపి అభిషేక్ 157 ఇన్నింగ్స్లో 8 సెంచరీలు చేశాడు. అతడు రోహిత్ శర్మ రికార్డ్ను సమం చేశాడు. రోహిత్ టీ20ల్లో 450 ఇన్నింగ్స్ల్లో 8 సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. దీంతో అభిషేక్, రోహిత్ రికార్డ్ను సమం చేసినట్లైంది. ఇక టీ20ల్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన భారత రెండో బ్యాటర్గా అభిషేక్ కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో విరాట్ కోహ్లీ 9 సెంచరీలతో టాప్లో ఉన్నాడు.
Abhishek Sharma’s class in SMAT 🤯— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 30, 2025
A 32 ball century and he hasn’t stopped yet 🔥
📸: https://t.co/7oLVPwpdLq
[Play With Fire | Syed Mushtaq Ali Trophy] pic.twitter.com/ZaoyrEy0jN
గతేడాది 28 బంతుల్లోనే
అయితే గత సీజన్లో అభిషేక్ 28 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్క్ అందుకొని అందరీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. 2024 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీలో మెఘాలయా జట్టుపై అభిషేక్ ఈ ఘనత సాధించాడు.
ఐపీఎల్లోనూ
ఇక ఐపీఎల్లోనూ అభిషేక్ తన మార్క్ ఇప్పటికే చూపించాడు. ఆ టోర్నీలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అభిషేక్ 77 మ్యాచ్ల్లో 1815 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 9 హాఫ్ సెంచరీలు, 1 సెంచరీ ఉంది.
Abhishek Sharma scored an explosive fifty in only 12 balls in the SMAT hitting five fours and five sixes. pic.twitter.com/rIYxWMmuHt— SunRisers OrangeArmy Official (@srhfansofficial) November 30, 2025
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్, అభిషేక్ విధ్వంసంతో 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 310 పరుగులు చేసింది. టోర్నీ హిస్టరీలో ఇది రెండో అత్యధిక స్కోర్. ఓపెనర్లు అభిషేక్ (148, 52 బంతుల్లో), ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (70 పరుగులు, 35 బంతులు) రాణించారు. తొలి వికెట్కు ఈ ఇద్దరూ 205 పరుగులు జోడించారు. చివర్లో రమన్దీప్ సింగ్ (39), సన్వీర్ సింగ్ (22) మెరుపులు మెరిపించారు. మొత్తం పంజాబ్ ఇన్నింగ్స్లో 28 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. బంగాల్ బౌలర్లలో షమీ, ఆకాశ్ దీప్, ప్రదీప్త ప్రామానిక్, సాక్షం చౌదరి తలో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
రెండో అత్యధికం
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ 148 పరుగులు బాదాడు. ఇది సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీ చరిత్రలో ఒక ప్లేయర్ సాధించిన రెండో అత్యధిక స్కోర్. ఈ లిస్ట్లో హైదరాబాద్ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ 151 పరుగులతో టాప్లో ఉన్నాడు. 2024 సీజన్లో తిలక్ ఈ ఘనత సాధించాడు.
చరిత్ర సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- డెబ్యూ చేసిన ఏడాదిలోనే వరల్డ్ రికార్డ్
అభిషేక్, హార్దిక్కు గాయాలు! పాక్తో ఫైనల్కు అందుబాటులో ఉంటారా?