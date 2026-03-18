SRHకు కొత్త కెప్టెన్- అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్- కమిన్స్ పరిస్థితేంటంటే?

ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు సన్​రైజర్స్ కీలక ప్రకటన- కొత్త కెప్టెన్​ను అనౌన్స్ చేస్తూ ఎక్స్​లో పోస్ట్

SRH New Captain (Source : SRH 'x' Post)
Published : March 18, 2026 at 5:44 PM IST

SRH New Captain : 2026 ఐపీఎల్​ ప్రారంభానికి ముందు సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ కీలక ప్రకటన చేసింది. గాయం కారణంగా తమ రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ లీగ్​లో ప్రారంభ మ్యాచ్​లకు దూరం కానున్నాడు. దీంతో జట్టుకు కొత్త కెప్టెన్​ను అనౌన్స్ చేసింది. యంగ్ టాలెంటెడ్ బ్యాటర్ ఇషాన్​ కిషన్​ తమ కొత్త కెప్టెన్​గా ప్రకటించింది. ఇక మరో డాషింగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మను వైస్​కెప్టెన్​గా ప్రమోట్ చేసింది. కమిన్స్ గైర్హాజరీలో ఈ ఇద్దరూ జట్టును నడిపించనున్నారు.

అయితే కమిన్స్​ గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకొని వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ అతడికే కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. ఈ మేరకు స్పష్టతనిస్తూ సన్​రైజర్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేసిది. కాగా, ఈ కొత్త ఎడిషన్​ సన్​రైజర్స్ మ్యాచ్​తోనే ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 28న సన్​రైజర్స్- ఆర్సీబీ బెంగళూరు చిన్నస్వామి వేదికగా తలపడనున్నాయి.

