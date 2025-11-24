'హర్భజన్ను అక్కడే నేలకేసి కొట్టాల్సిందన్నారు'- చెంపదెబ్బ వివాదంపై శ్రీశాంత్
మరోసారి తెరపైకి భజ్జీ చెంపదెబ్బ వివాదం- తాను ఎందుకు ప్రతీకారం తీర్చుకోలేదో చెప్పిన శ్రీశాంత్
Published : November 24, 2025 at 10:11 AM IST
Sreesanth Harbhajan Controversy : 2008 ఐపీఎల్లో పేస్ బౌలర్ శ్రీశాంత్ను మాజీ ఆటగాడు హర్భజన్ సింగ్ 'చెంపదెబ్బ' (Slapgate) కొట్టిన వివాదం ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక విధంగా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. తాజాగా ఈ కాంట్రవర్సీపై శ్రీశాంత్ మాట్లాడాడు. హర్భజన్ తనను కొట్టిన తర్వాత కూడా తాను తిరిగి ఎందుకు ప్రతిదాడి చేయలేదో శ్రీశాంత్ వెల్లడించాడు. రీసెంట్గా పాల్గొన్న ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
ఆ రోజు మైదానలో అందరిముందు తనను హర్భజన్ చెంపదెబ్బ కొట్టినా శ్రీశాంత్ ఎదురుదాడి చేయలేదు. అటు తన అభిమానులు కూడా హర్భజన్ను తిరిగి ఎందుకు కొట్టలేదని తన అనేకసార్లు అడిగారని శ్రీశాంత్ పేర్కొన్నాడు. అయితే ఎందుకు తిరిగి ప్రతీకారం తీర్చుకోలేదో తాజాగా చెప్పాడు. ఒకవేళ అలా చేసి ఉంటే ఏం జరిగి ఉండేదో కూడా తెలిపాడు. ఇంతకీ తాను ఆ రోజు ఎందుకు హర్భజన్ను తిరిగి కొట్టలేదంటే?
'ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత అతడినిన ఎందుకు తిరిగి కొట్టలేదని అనేక మంది మలయాళీలు, అభిమానులు నన్ను అడిగారు. ఇంకొదరైతే అతడిని మైదానంలోనే నేలకేసి కొట్టాల్సిందని చెప్పారు. కానీ ఆ రోజు నేను అలా చేసి ఉంటే నన్ను జీవిత కాలం క్రికెట్ నుంచి నిషేధించేవారు. అప్పట్లో కేరళ క్రికెట్ బోర్డకు ఎక్కువ అధికారాలు ఉండేవి కాదు. అంతేకాకుండా ఆ సమయంలో కేరళ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడుతున్న ఏకైక క్రికెటర్ను నేనే. అందుకే ఎలాంటి కాంట్రవర్సీలకు పోకూడని అనుకున్నాను' అని శ్రీశాంత్ వెల్లడించాడు.
కాగా, 2008 ఐపీఎల్లో పంజాబ్ తరఫున శ్రీశాంత్, ముంబయి తరఫున హర్భజన్ సింగ్ ఆడారు. టోర్నీలో ఓ మ్యాచ్ తర్వాత ప్లేయర్లు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకునే సమయంలో శ్రీశాంత్ తన వద్దకు రాగానే భజ్జీ చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. ఇది అప్పట్లో పెద్ద దుమారం రేపింది. దీనిని సీరియస్గా తీసుకున్న ఐపీఎల్ బోర్డు హర్భజన్పై నిషేధం విధించింది. అతడు 8 మ్యాచ్లు ఆడలేదు.
17ఏళ్ల తర్వాత వీడియో బయటకు!
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను అప్పట్లోనే బీసీసీఐ, ఐపీఎల్ బోర్డు ఇంటర్నెట్ నుంచి తొలగించింది. కేవలం శ్రీశాంత్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఫొటోలే బయటకు వచ్చాయి. అప్పట్లో టీవీలోనూ ఈ వివాదానికి సంబంధించిన ఈ వీడియో టెలికాస్ట్ చేయలేదు. అయితే ఈ ఏడాది ఆగస్టులో ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ సోషల్ మీడియాలో రివీల్ చేశారు.
భజ్జీ పశ్చాత్తాపం!
అయితే ఈ వివాదం పట్ల హర్భజన్ సింగ్ ఇప్పటికే పలుమార్లు పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశాడు. ఆ రోజు తాను శ్రీశాంత్పై అలా చేయి చేసుకొని ఉండకూడదని, గతంలోనే తెలిపాడు.
