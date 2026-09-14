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వరుణ్ చక్రవర్తికి మళ్లీ గాయం- ఆఫ్గాన్ సిరీస్​కు దూరం- ఆసియా గేమ్స్​కు కూడా డౌట్

టీమ్ఇండియాకు షాక్- మళ్లీ గాయపడ్డ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి- అఫ్గాన్ సిరీస్​ నుంచి ఔట్

Varun Chakravarthy
వరుణ్ చక్రవర్తి (Source : ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 10:36 PM IST

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Varun Chakravarthy Ruled Out : అఫ్గానిస్థాన్​పై తొలి టీ20లో విజయంతో జోరుమీదున్న టీమ్ఇండియాకు బ్యాడ్​న్యూస్! గాయం కారణంగా మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి సిరీస్​లో మిగిలిన రెండు మ్యాచ్​లకు దూరమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు తాజా గాయం కారణంగా మరో వారంలో ప్రారంభం కానున్న ఆసియా గేమ్స్​లో కూడా వరుణ్ ఆడడం సందేహంగా మారింది. "ఇది వరుణ్​కు కొత్తగా అయిన గాయం. MRI చేయించగా పక్కటెముల్లో గాయం అయినట్లు తేలింది. దీంతో అతడు అఫ్గాన్​తో జరుగుతున్న సిరీస్​లో మిగిలిన మ్యాచ్​లకు దూరమయ్యాడు. అలాగే ఆసియా క్రీడల్లోనూ పాల్గొనే అవకాశం కూడా సందేహంగా ఉంది" అని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి.

కాగా, దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా అఫ్గాన్​తో టీమ్ఇండియా మూడు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో భాగంగా తొలి మ్యాచ్ ఆడింది. ఇందులో వరుణ్ తన బౌలింగ్​తో ఆకట్టుకున్నాడు. నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 16 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. రానున్న రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ అతడి ప్రదర్శనపై అంచనాలు నెలకొన్న సమయంలో పక్కటెముకల గాయంతో సిరీస్​కు దూరమయ్యాడు. ఈ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. అయితే జులైలో ఇంగ్లాండ్​ పర్యటనలో వరుణ్ గాయపడ్డాడు. ఆ పర్యటనలో అతడిని తొడ కండరాల గాయం ఇబ్బంది పెట్టింది. ఆ తర్వాత నెలన్నర రోజులు బెంగళూరులోని సెంటర్ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​లో ఉండి ఇటీవల రికవరీ అయ్యాడు.

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VARUN CHAKRAVARTHY INJURY
భారత్ అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 సిరీస్​
వరుణ్ చక్రవర్తి గాయం అప్డేట్
ఇండియా అఫ్గానిస్థాన్ రెండో టీ20
IND VS AFG T20

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