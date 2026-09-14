వరుణ్ చక్రవర్తికి మళ్లీ గాయం- ఆఫ్గాన్ సిరీస్కు దూరం- ఆసియా గేమ్స్కు కూడా డౌట్
టీమ్ఇండియాకు షాక్- మళ్లీ గాయపడ్డ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి- అఫ్గాన్ సిరీస్ నుంచి ఔట్
Published : September 14, 2026 at 10:36 PM IST
Varun Chakravarthy Ruled Out : అఫ్గానిస్థాన్పై తొలి టీ20లో విజయంతో జోరుమీదున్న టీమ్ఇండియాకు బ్యాడ్న్యూస్! గాయం కారణంగా మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి సిరీస్లో మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లకు దూరమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు తాజా గాయం కారణంగా మరో వారంలో ప్రారంభం కానున్న ఆసియా గేమ్స్లో కూడా వరుణ్ ఆడడం సందేహంగా మారింది. "ఇది వరుణ్కు కొత్తగా అయిన గాయం. MRI చేయించగా పక్కటెముల్లో గాయం అయినట్లు తేలింది. దీంతో అతడు అఫ్గాన్తో జరుగుతున్న సిరీస్లో మిగిలిన మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. అలాగే ఆసియా క్రీడల్లోనూ పాల్గొనే అవకాశం కూడా సందేహంగా ఉంది" అని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి.
కాగా, దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా అఫ్గాన్తో టీమ్ఇండియా మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా తొలి మ్యాచ్ ఆడింది. ఇందులో వరుణ్ తన బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 16 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. రానున్న రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ అతడి ప్రదర్శనపై అంచనాలు నెలకొన్న సమయంలో పక్కటెముకల గాయంతో సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. అయితే జులైలో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో వరుణ్ గాయపడ్డాడు. ఆ పర్యటనలో అతడిని తొడ కండరాల గాయం ఇబ్బంది పెట్టింది. ఆ తర్వాత నెలన్నర రోజులు బెంగళూరులోని సెంటర్ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో ఉండి ఇటీవల రికవరీ అయ్యాడు.
🚨 VARUN CHAKRABARTHY INJURED 🚨— VIKAS (@Vikas662005) September 14, 2026
IPL 2026 - Played the matches with injury.
IRE Tour - Injured.
ENG Tour - Bowls only 7 overs & injured.
ZIM Tour - Injured.
AFG Tour - Bowls 4 overs & injured.
Big question on players selection. pic.twitter.com/Nw5Vl6AVjc