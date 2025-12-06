ETV Bharat / sports

'ప్యాడ్​కు తగిలిన ప్రతీది ఔట్ కాదు బాబు!'- రోహిత్, కుల్దీప్ ఫన్నీ వీడియో వైరల్!

భారత్ x సౌతాఫ్రికా వన్డే- మ్యాచ్​లో రోహిత్- కుల్దీప్ ఫన్నీమూమెంట్

Kuldeep Yadav Rohit Sharma
Kuldeep Yadav Rohit Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 7:52 PM IST

Ind vs SA 3rd ODI 2025 : సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియా సీనియర్ స్పిన్ బౌలర్ కుల్దీప్ యాదవ్ అదరగొట్టాడు. తన స్పిన్​తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను తికమక పెట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​లో తన 10ఓవర్ల కోటాలో అతడు ఏకంగా 4 వికెట్లు నేలకూల్చి సౌతాఫ్రికా పతనాన్ని శాసించాడు. ఈ క్రమంలోనే మ్యాచ్​ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ- కుల్దీప్ యాదవ్​ మధ్యలో ఓ ఫన్నీ మూమెంట్ జరిగింది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్​గా మారింది.

సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్​లో కుల్దీప్ 43వ ఓవర్ వేస్తున్నాడు. క్రీజులో కేశవ్ మహారాజ్, లుంగి ఎంగ్డీ ఉన్నారు. ఈ ఓవర్లో కుల్దీప్ వేసిన నాలుగో బంతిని ఎంగ్డీ డిఫెన్స్ ఆడాడు. ఈ క్రమంలో అది ప్యాడ్స్​ను తాకింది. దీంతో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు ఎల్​బీడబ్ల్యూకు అప్పీల్ చేశారు. అయితే ఫీల్డ్ అంపైర్ అప్పీల్​ను తిరస్కరించాడు. దీంతో కుల్దీప్ రివ్యూ తీసుకోవాల్సిందిగా కెప్టెన్ రాహుల్​ను కోరాడు.

అప్పుడు అక్కడే స్లిప్​లో ఉన్న రోహిత్ ఈ వ్యవహారంలో ఎంటర్ అయ్యాడు. రివ్యూ వద్దని, బంతి వికెట్లపై నుంచి వెళ్తుందంటూ కుల్దీప్​కు రోహిత్ నవ్వుతూ సైగ చేశాడు. దీంతో రాహుల్ కూడా రివ్యూ కోరలేదు. అదే ఓవర్​లో అఖరి బంతికీ అలాగే జరిగింది. దీంతో ప్యాడ్స్​కు తగిలినంత మాత్రాన ఔట్ కాందటూ కుల్దీప్​ను రోహత్ ఆటపట్టించాడు. దీంతో ఒక్కసారిగా అందరూ నవ్వుకున్నారు. మైదానంలో జరిగిన ఈ ఫన్నీ మూమెంట్​కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్​ అవుతోంది. 'రోహిత్ ఉంటే చాలు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్' అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

కాగా, సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ అనంతరం దీని గురించి కుల్దీప్ మాట్లాడాడు. 'రివ్యూ తీసుకునే విషయంలో నేను పొరపాట్లు చేస్తుంటాను. అందుకే రోహిత్ నన్ను ఆటపట్టిస్తుంటాడు. నేను బౌలింగ్ చేస్తుండగా బంతి ప్యాన్​ తగిలితే ప్రతీది ఔట్ అనే అనుకుంటాను. కానీ రాహుల్ రివ్యూ విషయంలో కచ్చితమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు. అయితే ఆటలో అప్పుడప్పుడు ఆటపట్టించేందుకు రోహిత్ లాంటి వాళ్ల ఉండాలి' అంటూ కుల్దీప్ అన్నాడు.


కుల్దీప్ రికార్డ్!
వన్డే ఫార్మాట్​లో సౌతాఫ్రికాపై కుల్దీప్ పలు రికార్డులు సాధించాడు. ఇప్పటిదాకా సౌతాఫ్రికాతో 16 వన్డే మ్యాచ్‌ల్లో కుల్దీప్ 36 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో ఎకనమీ రేటు 4.95గా ఉంది. సౌతాఫ్రికాపై నాలుగు వికెట్లు కూల్చడం కుల్దీప్​కు ఇది ఐదోసారి. ఈ క్రమంలో వన్డేల్లో ఏ జట్టుపైనైనా అత్యధికసార్లు 4 వికెట్ల ప్రదర్శన చేసిన భారత తొలి బౌలర్​గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఈ రికార్డ్​ మాజీ బౌలర్ జహీర్ ఖాన్, మహ్మద్ షమీపై ఉండేది. జింబాబ్వేపై జహీర్, వెస్టిండీస్​పై షమీ నాలుగేసిసార్లు ఈ ఫీట్ సాధించారు.


వన్డేల్లో టీమ్ఇండియా తరపున అత్యధికసార్లు 4 కంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన బౌలర్లు

  • 16 - మహ్మద్ షమీ
  • 12 - అజిత్ అగార్కర్
  • 11 - కుల్దీప్ యాదవ్
  • 10 - అనిల్ కుంబ్లే
  • 10 - జవగల్ శ్రీనాథ్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

