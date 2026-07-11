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బెల్జియం ఓటమి - రెండోసారి వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్‌లోకి స్పెయిన్

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 క్వార్టర్ ఫైనల్లో బెల్జియంపై 2-1 తేడాతో స్పెయిన్ విజయం- తద్వారా సెమీఫైనల్లో తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకున్న స్పెయిన్- సెమీస్‌లో ఫ్రాన్స్‌తో తలపడనున్న స్పెయిన్

Spain's Mikel Merino
Spain's Mikel Merino (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 6:57 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్‌-2026లో స్పెయిన్ మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చలాయించింది. ఉత్కంఠభరితమైన క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో బెల్జియంను 2-1 తేడాతో ఓడించి రెండోసారి ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్స్ బెర్త్‌ను ఖరారు చేసుకుంది. 88వ నిమిషంలో బెల్జియం గోల్ కీపర్ సెన్నె లామెన్స్ చేసిన చిన్న పొరపాటును అందిపుచ్చుకున్న స్పెయిన్ ఆటగాడు మెరినో, బంతిని నెట్‌లోకి పంపి స్పెయిన్‌కు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు.

లూయిస్ డి లా ఫ్యూయెంటే శిక్షణలోని స్పెయిన్ జట్టు ఈ టోర్నీలో అద్భుతమైన ఆట తీరును కనబర్చింది. ముఖ్యంగా ఈ మ్యాచ్‌లో అయితే, అదరహో అనిపించింది. బెల్జియం కఠినమైన డిఫెన్స్‌తో అడ్డుకుంటున్నా, స్పెయిన్ ఆటగాళ్లు ఎక్కడా తొందరపాటు ప్రదర్శించలేదు. తమ సహజసిద్ధమైన పాసింగ్ గేమ్‌ను విడిచిపెట్టకుండా, గోల్ చేయడానికి సరైన అవకాశం వచ్చేంతవరకు ఓపికగా వేచి చూశారు. చివరికి వారు నమ్మిన వ్యూహమే వారిని గెలిపించింది. ఈ విజయంతో స్పెయిన్ అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌లో వరుసగా 36 మ్యాచ్‌ల పాటు అజేయంగా నిలిచి సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది.

మ్యాచ్‌కు యమాల్ హైలెట్
ఈ మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్ జట్టుకు చెందిన 18 ఏళ్ల యువ సంచలనం లామిన్ యమాల్ హైలెట్‌గా నిలిచాడు. మ్యాచ్ ముగిసేసరికి అతని పేరు మీద గోల్ నమోదు కాకపోయినప్పటికీ, అతను మైదానంలో సృష్టించిన ఇంపాక్ట్ మామూలుది కాదు. ఫస్టాఫ్ అంతా బెల్జియం డిఫెండర్లను యమాల్ ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. కుడి వైపు నుంచి పెడ్రో పోర్రోతో కలిసి దాడులు చేయడం, లేదా బంతిని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని డిఫెండర్లను చేధించుకుంటూ బాక్స్ వైపు దూసుకెళ్లడం ద్వారా బెల్జియంపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచాడు.

అంతేకాకుండా, స్పెయిన్ సాధించిన తొలి గోల్‌లో కూడా యమాల్ పాత్ర ఉంది. అతని వైపు నుంచే ప్రారంభమైన దాడిని పెడ్రో పోర్రో లో-క్రాస్‌గా మార్చగా, డాని ఓల్మో దాన్ని గోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో బెల్జియం కీపర్ కోర్టియోస్ దాన్ని అడ్డుకున్నాడు. అయితే, రీబౌండ్ అయిన బంతిని ఫాబియన్ రూయిజ్ అత్యంత చాకచక్యంగా గోల్‌ పోస్ట్‌లోకి పంపాడు. దీంతో స్పెయిన్ 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. తొడకండరాల గాయంతో ఈ టోర్నీలోకి అడుగుపెట్టిన యమాల్ వేగం, ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యూహాత్మక ఆటతీరు స్పెయిన్ జట్టుకు ప్రధాన బలంగా మారాయి. బెల్జియం డిఫెన్స్ అతన్ని అడ్డుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా విఫలమైంది.

ఆకట్టుకున్న బెల్జియం గోల్ కీపర్ కోర్టియోస్
స్పెయిన్ దూకుడును తట్టుకుని బెల్జియం మ్యాచ్‌లో నిలబడగలిగిందంటే దానికి కారణం వారి గోల్ కీపర్ తిబో కోర్టియోస్. యమాల్, మైకెల్ ఓయర్‌జబల్, డాని ఓల్మోలు కొట్టిన ప్రమాదకరమైన షాట్లను అద్భుతమైన డైవ్‌లతో అడ్డుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌ ద్వారా ప్రపంచకప్ చరిత్రలో 21 మ్యాచ్‌లు ఆడిన రెండో గోల్ కీపర్‌గా కోర్టియోస్ నిలిచాడు. సెకండాఫ్ డ్రింక్స్ బ్రేక్‌కు ముందు కోర్టియోస్ తన ఎడమ తొడ భాగానికి గాయం కావడంతో అతను మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. ప్రపంచ అత్యుత్తమ గోల్ కీపర్లలో ఒకడైన కోర్టియోస్‌కు ఇదే చివరి ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ కావచ్చు.

కోర్టియోస్ స్థానంలో తన కెరీర్‌లో 3వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడుతున్న యువ కీపర్ సెన్నె లామెన్స్ మైదానంలోకి వచ్చాడు. ఇంత పెద్ద మ్యాచ్‌లో ఒక్కసారిగా ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం అతనికి కష్టంగా మారింది. 88వ నిమిషంలో స్పెయిన్ డిఫెండర్ పౌ కుబార్సి దూరం నుంచి కొట్టిన సాధారణ షాట్ లామెన్స్ ముందు విచిత్రంగా బౌన్స్ అయింది. దాన్ని సరిగ్గా నియంత్రించలేకపోయిన లామెన్స్ బంతిని సిక్స్ యార్డ్ బాక్స్ వైపు పుష్ చేశాడు. అక్కడ అలర్ట్‌గా ఉన్న స్పెయిన్ సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్లేయర్ మైఖేల్ మెరినో మెరుపు వేగంతో బంతిని నెట్‌లోకి పంపాడు. ఈ ఒక్క పొరపాటు బెల్జియం ప్రపంచకప్ కలలను ముక్కలు చేసింది. 2010లో సౌతాఫ్రికా వేదికగా ప్రపంచకప్ గెలిచిన తర్వాత, స్పెయిన్ జట్టు మళ్లీ సెమీఫైనల్‌కు చేరుకోవడం ఇదే తొలిసారి. సెమీఫైనల్‌లో స్పెయిన్‌కు అసలైన పరీక్ష ఎదురుకానుంది. మంగళవారం ఆర్లింగ్టన్‌లో జరిగే సెమీస్‌లో డిఫెండింగ్ రన్నరప్ ఫ్రాన్స్ జట్టుతో స్పెయిన్ తలపడనుంది. రియల్ మాడ్రిడ్ సూపర్ స్టార్ కిలియన్ ఎంబాపె వర్సెస్ బార్సిలోనా యువ సంచలనం లామిన్ యమాల్ మధ్య జరగబోయే ఈ పోరపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

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