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దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్​కు సౌత్​జోన్- రాణించిన తిలక్ వర్మ

రెండో సెమీఫైనల్​లో సౌత్​జోన్ ఘన విజయం- నార్త్​జోన్ జట్టును చిత్తుగా ఓడించిన తిలక్ సేన

South Zone vs North Zone
సౌత్​జోన్ - నార్త్​జోన్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 3:19 PM IST

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South Zone vs North Zone : 2026 దులీప్ ట్రోఫీలో తిలక్ వర్మ నేతృత్వంలోని సౌత్​జోన్ జట్టు ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. తాజాగా జరిగిన రెండో సెమీఫైనల్​లో నార్త్ జోన్​పై సౌత్ జోన్ 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. 181 పరుగుల టార్గెట్​తో రెండో ఇన్నింగ్స్​లో బ్యాటింగ్​కు దిగిన సౌత్ జోన్ ఈ లక్ష్యాన్ని 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. తిలక్ వర్మ (51*), స్మరణ్ రవిచంద్రన్ (32*) రాణించారు. నార్త్​జోన్ బౌలర్లలో గుర్నూర్ బ్రార్, అబిద్ ముస్తాక్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లోనూ రాణించి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కెప్టెన్ తిలక్ వర్మకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.

ఇక ఫైనల్​లో ఈస్ట్​జోన్​తో సౌత్​జోన్ జట్టు తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 06న షురూ కానుంది.

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SOUTH ZONE VS NORTH ZONE
DULEEP TROPHY 2026 SEMIS RESULTS
TILAK VARMA DULEEP TROPHY 2026
DULEEP TROPHY 2026

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