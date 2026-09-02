దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్కు సౌత్జోన్- రాణించిన తిలక్ వర్మ
రెండో సెమీఫైనల్లో సౌత్జోన్ ఘన విజయం- నార్త్జోన్ జట్టును చిత్తుగా ఓడించిన తిలక్ సేన
Published : September 2, 2026 at 3:19 PM IST
South Zone vs North Zone : 2026 దులీప్ ట్రోఫీలో తిలక్ వర్మ నేతృత్వంలోని సౌత్జోన్ జట్టు ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. తాజాగా జరిగిన రెండో సెమీఫైనల్లో నార్త్ జోన్పై సౌత్ జోన్ 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. 181 పరుగుల టార్గెట్తో రెండో ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్కు దిగిన సౌత్ జోన్ ఈ లక్ష్యాన్ని 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. తిలక్ వర్మ (51*), స్మరణ్ రవిచంద్రన్ (32*) రాణించారు. నార్త్జోన్ బౌలర్లలో గుర్నూర్ బ్రార్, అబిద్ ముస్తాక్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లోనూ రాణించి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కెప్టెన్ తిలక్ వర్మకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.
ఇక ఫైనల్లో ఈస్ట్జోన్తో సౌత్జోన్ జట్టు తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 06న షురూ కానుంది.