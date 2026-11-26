149ఏళ్ల టెస్టు చరిత్రలో తొలి క్రికెటర్గా రికార్డ్- సంచలనం సృష్టించిన వియాన్ ముల్దర్
Wiaan Mulder Record : సౌతాఫ్రికా ఆల్రౌండర్ వియాన్ ముల్దర్ కెరీర్లో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తాజాగా బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్లో అతడు రేర్ ఫీట్ సాధించాడు.
Published : November 26, 2026 at 5:12 PM IST
సౌతాఫ్రికా ఆల్రౌండర్ వియాన్ ముల్దర్ క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. 149 ఏళ్ల టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో ఏ క్రికెటర్కు కూడా సాధ్యంకాని ఘనత సాధించి తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. బ్రియాన్ లారా, కపిల్ దేవ్, సచిన్ తెందుల్కర్, కుమార సంగక్కర, జాక్ కల్లిస్ లాంటి దిగ్గజాలకు సైతం సాధ్యం కాని రికార్డును ముల్దర్ 28ఏళ్లకే అందుకొని ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. మరి క్రికెట్ ప్రపంచం మునుపెన్నడూ చూడని ఆ రికార్డు ఏంటి? ముల్దర్ సాధించిన ఘనత ఏంటంటే?
సౌతాఫ్రికా ప్రస్తుతం సొంతగడ్డపై బంగ్లాదేశ్తో టెస్టు సిరీస్ ఆడుతోంది. తాజాగా జరిగిన రెండో టెస్టులో సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్, 219 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలి ఇన్నింగ్స్లో బంగ్లా 91 పరుగులకే ఆలౌట్ కాగా, సౌతాఫ్రికా 494 పరుగులకు డిక్లేర్డ్ చేసింది. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్లో బంగ్లాను వియాన్ ముల్దర్ తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టాడు. తన బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థి పతనాన్ని శాసించాడు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఏడు వికెట్లు నేలకూల్చాడు. దీంతో బంగ్లా 184 రన్స్కు కుప్పకూలిపోయింది. ఫలితంగా ఆతిథ్య సౌతాఫ్రికా భారీ తేడాతో నెగ్గింది. ఈక్రమంలోనే ముల్దర్ వరల్డ్ రికార్డు కొట్టాడు.
టెస్టుల్లో ఒక ఇన్నింగ్స్లో వికెట్లు పడగొట్టడంతోపాటు ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించిన తొలి క్రికెటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఏడు వికెట్లు పడగొట్టిన ముల్దర్ గతేడాది జింబాబ్వేతో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్లో 367 పరుగులు చేశాడు. బులవాయో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో అతడు 334 బంతుల్లోనే 367 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. అప్పట్నుంచి సౌతాఫ్రికా టెస్టు జట్టులో కీలక ప్లేయర్గా కొనసాగుతున్నాడు. తాజాగా బంగ్లాతో బౌలింగ్లోనూ సత్తా చాటి టెస్టు క్రికెట్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ, ఏడు వికెట్ల ప్రదర్శన నమోదు చేసిన మొట్టమొదటి క్రికెటర్గా నిలిచాడు.
A look at the seven wickets that Wiaan Mulder picked up to bowl South Africa to a massive win in Centurion 🎯 https://t.co/5CYVzEUE7b— Cricbuzz (@cricbuzz) November 26, 2026
ఈ రికార్డులు కూడా
ఇదే కాకుండా మరికొన్ని అరుదైన ఘనతల జాబితాలో ముల్దర్ నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతడు ఏడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చి 178 బంతుల్లో 100 పరుగులు చేశాడు. దీంతో టెస్టుల్లో ఒకే ఇన్నింగ్స్లో సెంచరీతోపాటు 7 వికెట్ల ప్రదర్శన చేసిన ఏడో ఆటగాడిగా రికార్డు కొట్టాడు. ఈలిస్ట్లో భారత మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కూడా ఉండడం విశేషం.
టెస్టుల్లో సింగిల్ ఇన్నింగ్స్లో సెంచరీతోపాటు 7 వికెట్ల ప్రదర్శన చేసిన క్రికెటర్లు
- జాక్ గ్రేగొరి (న్యూజిలాండ్, 1920) vs ఇంగ్లాండ్ - 100 & 7/69
- ఇయాన్ బోథమ్ (ఇంగ్లాండ్, 1978) vs పాకిస్థాన్ - 108 & 8/35
- ఇయాన్ బోథమ్ (ఇంగ్లాండ్, 1980) vs భారత్ - 114 & 7/38
- రవిచంద్రన్ అశ్విన్ (భారత్, 2016) vs వెస్టిండీస్ - 113 & 7/83
- నసీర్ ఖాన్ మరూఫ్ (అఫ్గానిస్థాన్, 2026) vs జింబాబ్వే - 101 & 7/151
- వియాన్ ముల్దర్ (సౌతాఫ్రికా, 2026) vs బంగ్లాదేశ్ - 100 & 7/31
Another 2026 addition to a rare club of men’s Test all-rounders 👏 More as Wiaan Mulder creates #WTC27 headlines 📲 https://t.co/FnJYo1Pw1q https://t.co/gfol4u9LTX— ICC (@ICC) November 26, 2026
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