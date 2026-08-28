'మహిళల క్రికెట్లో అనయకు ఎలా అనుమతిస్తారు?'- మరిజాన్ కాప్ తీవ్ర అభ్యంతరం
ఆస్ట్రేలియాలో మహిళల క్రికెట్ ఆడేందుకు అనయా బంగర్కు గ్రీన్ సిగ్నల్- ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించిన మరిజాన్ కాప్
Published : August 28, 2026 at 10:37 PM IST
Anaya Bangar Controversy : ఆస్ట్రేలియాలో మహిళల క్రికెట్ ఆడేందుకు ట్రాన్స్ క్రికెటర్ అనయా బంగర్కు అనుమతి ఇవ్వడాన్ని దక్షిణాఫ్రికా ఆల్ రౌండర్ మరిజాన్ కాప్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం 'పూర్తిగా హాస్యాస్పదం' అని పేర్కొంటూ కాప్ సోషల్ మీడియాలో తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. 36 ఏళ్ల కాప్, అనయా బంగర్ గురించి ఓ స్క్రీన్షాట్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తూ, విమెన్స్ బిగ్ బాష్ లీగ్ను ట్యాగ్ చేసింది. దీనికి 'ఇది పూర్తిగా హాస్యాస్పదం. దీనిని అనుమతించకూడదు' అని రాసుకొచ్చింది.
ఇదీ విషయం
అయితే అనయా బంగర్ లింగ మార్పిడి చేయించుకొని అమ్మాయిగా మారిన ఓ అబ్బాయి. ఆమె టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె. అయితే లింగ మార్పిడి తర్వాత మహిళల క్రికెట్లో ఆడాలని అనయ ప్రయత్నించింది. కానీ నిబంధనలు అందుకు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో ఐసీసీపైనే పోరాటం చేసింది. ఈ క్రమంలో క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా మాత్రం అనయకు మద్దతుగా నిలిచింది. మహిళల బిగ్బాష్ లీగ్లో ఆడేందుకు అనయకు అవకాశం కల్పిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని మరిజాన్ కాప్ సవాల్ చేసింది. 'ఇది దారుణమైన నిర్ణయం. ఒక ట్రాన్స్జెండర్ ప్లేయర్కు మహిళల క్రికెట్లో ఆడేంందుకు ఎలా అనుమతి ఇస్తారు' అని కాప్ ప్రశ్నించింది. దీంతో బిగ్బాష్లో ఆమె ఆడడంపై సందేహాలు నెలకొన్నాయి.
నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
2023 నవంబర్లో ఐసీసీ అంతర్జాతీయ మహిళల క్రికెట్లో కొన్ని నిబంధనలు చేర్చింది. ఇందులో కొత్తగా జెండర్ ఎలిజిబులిటీని యాడ్ చేసింది. పురుషుడిగా ఉండి లింగ మార్పిచి చేయించుకొని మహిళగా మారిన క్రీడాకారిణులు అంతర్జాతీయ మహిళల క్రికెట్లో పాల్గొనడానికి వీల్లేదు. వారు శస్త్రచికిత్స లేదా లింగ మార్పిడి చేయించుకున్నప్పటికీ ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది.
అయితే, డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ఈ నిబంధనలు వేరుగా ఉంటాయి. దేశవాళీ క్రికెట్ టోర్నీల్లో నిబంధనలను ఆయా దేశాలే తమ నిర్ణయించుకోవచ్చు. క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా- ఐసీసీ నిబంధనల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఉంది. ఈ కారణంగానే అనయ బిగ్బాష్కు ఎంపికైంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు ఐసీసీ నిబంధనలు వర్తిస్తుండగా, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా మాత్రం తమ డొమెస్టిక్ క్రికెట్ విషయంలో అనయా విషయంలో భిన్నంగా వ్యవహరించింది.