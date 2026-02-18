సౌతాఫ్రికా నాలుగో విజయం- టోర్నీ నుంచి UAE ఔట్!
T20 World Cup : యూఏఈపై ఘన విజయం సాధించిన సౌతాఫ్రికా- రాణించిన కార్బిన్ బాష్
Published : February 18, 2026 at 3:10 PM IST
SA vs UAE T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్ గ్రూప్ దశను సౌతాఫ్రికా అజేయంగా ముగించింది. ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ విజయం సాధించింది. తాజాగా యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 123 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సఫారీ జట్టు 13.2 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ర్యాన్ రికిల్టన్ (30 పరుగులు), డివాల్డ్ బ్రెవిస్ (36 పరుగులు) రాణించారు. యూఏఈ బౌలర్లలో హైదర్ అలీ, మహ్మద్ జవాదుల్లా, మహ్మద్ అర్ఫాన్, మహ్మద్ ఫారుక్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన యూఏఈ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 122 పరుగులు చేసింది. అలీషన్ షరాఫ్ (45 పరుగులు), మహ్మద్ వాసిమ్ (22 పరుగులు) చేశారు. సౌతాఫ్రికా బౌలర్ కార్బిన్ బాష్ అద్భుతంగా ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేశాడు. నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 12 పరుగులే ఇచ్చి 3 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. అన్రీచ్ నోకియా 2, జార్జి లిండే 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
South Africa remain unbeaten in the #T20WorldCup group stage with a commanding victory over UAE 💪— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 18, 2026
📝: https://t.co/8j1zTL8JKG pic.twitter.com/ivIFOem6XX