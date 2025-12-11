రెండో టీ20లో భారత్ ఓటమి- తిలక్ వర్మ మెరుపులు వృథా
సౌతాఫ్రికా గ్రాండ్ విక్టరీ- రెండో మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా ఓటమి
India vs South Africa 2nd T20 : ముల్లాన్పుర్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ ఓడింది. 214 పరుగుల భారీ ఛేదనలో టీమ్ఇండియా 19.1 ఓవర్లలో 162 పరుగులకే ఆలౌటైంది. దీంతో సౌతాఫ్రికా 51 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ (62 పరుగులు) ఒక్కడే హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. మిగతా బ్యాటర్ల నుంచి అతడికి సహకారం లభించలేదు. చివర్లో జితేశ్ శర్మ (27) పోరాడాడు. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో బార్ట్మన్ 4, మార్కో యాన్సెన్, సిపమ్లా, లుంగి ఎంగ్డి తలో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
భారీ ఛేదనలో భారత్కు తొలి ఓవర్లోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గాయం తర్వాత కోలుకొని వచ్చిన శుభ్మన్ గిల్ (0) తాను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే ఔటయ్యాడు. ఇక్కడే టీమ్ఇండియా పతనమ మొదలైంది. ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే జోష్లో ఉన్న అభిషేక్ శర్మ (17 పరుగులు, 8 బంతుల్లో) కూడా పెలివియన్ బాట పట్టాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన అక్షర్ పటేల్ (21) కాసేపు ఆకట్టుకున్నా పెద్ద స్కోర్ చేయలేకపోయాడు.
ఇక కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (5) మరోసారి పేలవ ఫామ్ కొనసాగించాడు. లక్ష్యం పెద్దది, వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో జట్టును ఆదుకోలేదు. యాన్సెన్ బౌలింగ్లో కీపర్కు క్యాచ్ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. ఈ దశలో తిలక్ వర్మ రెచ్చిపోయాడు. కానీ అతడికి మరో ఎండ్లో సహకారం కరవైంది. హార్దిక్ పాండ్య (20 పరుగులు) కాసేపు నిలబడ్డా, మెరుపులు మెరిపించలేదు. పాండ్య ఔటయ్యాక చివర్లో జితేశ్ (27) మెరుపులు ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించగలిగాయి.
ఈ మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా విజయంతో సిరీస్ 1-1తో సమం అయ్యింది. ఇటీవల కటక్ వేదికగా జరిగిన తొలి టీ20లో భారత్ నెగ్గగా, ఈ మ్యాచ్లో సఫారీ జట్టు గెలుపొందింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య మూడో టీ20 మ్యాచ్ ధర్మశాల వేదికగా డిసెంబర్ 14న జరగనుంది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సౌతాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 213 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ క్వింటన్ డి కాక్ 90 పరుగులతో అదరగొట్టాడు. సఫారీల ఇన్నింగ్స్లో 4.1 ఓవర్ వద్దే ఓపెనర్ రీజా హెండ్రిక్స్ (8) ఔటయ్యాడు. కానీ ఆ తర్వాత డికాక్ రెచ్చిపోయాడు. జట్టు స్కోర్ 121 దాకా మరో వికెట్ పడలేదు. 11.6 ఓవర్ వద్ద ఐడెన్ మార్క్రామ్ 29 పరుగులు చేసి వరుణ్ బౌలింగ్లో పెవిలియన్ చేరాడు.
సెంచరీ దిశగా సాగిపోతున్న డికాన్ను జితేశ్ శర్మ రనౌట్ చేశాడు. దీంతో 10 పరుగుల తేడాతో డికాక్ సెంచరీ మిస్ అయ్యింది. ఇక డివాల్డ్ బ్రేవిస్ (14), నిరాశపర్చాడు. మళ్లీ చివర్లో సౌతాఫ్రికా స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెట్టింది. ఫెరీరా (30 పరుగులు, 16 బంతుల్లో), డేవిడ్ మిల్లర్ (20 పరుగులు, 12 బంతుల్లో) మెరుపులు మెరిపించారు. దీంతో సౌతాఫ్రికా 213 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. భారత్ తరఫున వరుణ్ చక్రవర్తి రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా, అక్షర్ పటేల్ ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు.