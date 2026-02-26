సౌతాఫ్రికా గ్రాండ్ విక్టరీ- చిత్తుగా ఓడిన వెస్టిండీస్- టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఖుష్!
T20 World Cup : సూపర్ 8లో వరుసగా రెండో విజయం- సెమీ ఫైనల్కు దగ్గరగా సౌతాఫ్రికా- చిత్తుగా ఓడిన వెస్టిండీస్
Published : February 26, 2026 at 6:17 PM IST
West Indies vs South Africa : సూపర్ 8లో వరుసగా రెండో విజయంతో సౌతాఫ్రికా సెమీఫైనల్కు మరింత దగ్గరైంది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో సఫారీలు 9 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గారు. విండీస్ నిర్దేశించిన 177 పరుగులు టార్గెట్ను సౌతాఫ్రికా 1 వికెట్ కోల్పోయి 16.1 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ (82 పరుగులు), డికాక్ (47 పరుగులు), ర్యాన్ రికెల్టన్ (45 పరుగులు) రాణించారు. విండీస్ బౌలర్లలో రోస్టన్ ఛేజ్ ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.
ఓ మోస్తారు ఛేదనను సౌతాఫ్రికా ఘనంగా ఆరంభించింది. ఓపెనర్లు మార్క్రమ్ (82), క్వింటన్ డికాక్ (47 పరుగులు, 24 బంతుల్లో) జెట్ స్పీడ్తో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. వీళ్ల విధ్వంసానికి సౌతాఫ్రికా పవర్ప్లేలోనే వికెట్ కోల్పోకుండా 69 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత జోరు కొనసాగింది. అయితే ఎనిమిదో ఓవర్ ఛేజ్ బౌలింగ్లో ఆఖరి బంతికి డికాక్ ఔటయ్యాడు. దీంతో తొలి వికెట్కు 95 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే మార్క్రమ్ హాఫ్ సెంచరీ (27 బంతుల్లో) పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వచ్చి రికెల్టన్ అదే జోరును కొనసాగించాడు. మార్క్రమ్తో కలిసి రెండో వికెట్కు అజేయంగా 71 పరుగులు జోడించాడు.
పడి లేచిన విండీస్
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 176 పరుగులు చేసింది. ఆరు ఓవర్లకే సగం వికెట్లు కోల్పోయిన విండీస్ ఇంతటి స్కోర్ చేసిందంటే అందుక్కారణం జేసన్ హోల్డర్ (49 పరుగులు, 31 బంతుల్లో), రొమారియో షెపర్డ్ (52* పరుగులు, 37 బంతుల్లో) మెరుపు ఇన్నింగ్సే. ఓపెనర్లు బ్రెండన్ కింగ్ (21 పరుగులు, 11 బంతుల్లో, 5 ఫోర్లు), షాయ్ హోప్ (16 పరుగులు, 6 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 2 సిక్స్లు) మెరుపు ఆరంభం ఇచ్చారు. అయితే కగిసో రబాడా మూడో ఓవర్లో హోప్, హెట్మయర్ (2)ను ఔట్ చేసి దెబ్బ కొట్టాడు.
ఆదుకున్న ఆ ఇద్దరు
ఆ తర్వాత విండీస్ వరుసగా కింగ్, రోస్టన్ ఛేజ్ (2), షేర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్ (12), రోవ్మన్ పావెల్ (9), మ్యాథ్యూ ఫోర్డ్ (11) పెవిలియన్కు క్యూ కట్టారు. దీంతో 10.2 ఓర్లకు విండీస్ 83-7 స్కోర్తో నిలిచింది. ఈ దశలో హోల్డర్, షెపర్డ్ జట్టును ఆదుకున్నారు. అసాధారణ ప్రదర్శనతో ఎనిమిదో వికెట్కు 89 పరుగులు జోడించారు. ఈ క్రమంలోనే షెపర్డ్ హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అయితే హోల్డర్ రనౌట్ అయ్యాడు. దీంతో ఆఖర్లో స్కోర్ వేగం తగ్గింది. చివరి రెండు ఓవర్లలో విండీస్కు 13 పరుగులే వచ్చాయి. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో లుంగి ఎంగ్డి 3, కార్బిన్ బోష్, కగిసో రబాడా చెరో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఖుషీ!
తాజా విజయంతో సౌతాఫ్రికా గ్రూప్ 1 నుంచి సెమీస్కు అవకాశాలు మెరుగుపర్చుకుంది. ఇప్పటిదాకా ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లో రెండు విజయాలతో నాలుగా పాయింట్లు (+2.890) టాప్లో ఉంది. తమ ఆఖరి మ్యాచ్లో జింబాబ్వేను డీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఆ మ్యాచ్లో ఓడినా సఫారీలకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక భారత్, వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. అయితే ఇప్పుడు విండీస్ ఓడడంతో భారత్కు అవకాశాలు కాస్త మెరుగయ్యాయి. తమ తదుపరి రెండు మ్యాచ్ (జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్)ల్లో గెలిస్తే ఇలాంటి సమీకరణాలపై ఆధారపడకుండా నేరుగా సెమీస్కు అర్హత సాధించవచ్చు!