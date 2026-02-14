సౌతాఫ్రికా హ్యాట్రిక్- న్యూజిలాండ్పై ఆల్రౌండ్ షో
T20 World Cup : రాణించిన యాన్సెన్, మార్క్రమ్- సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ చిత్తు
Published : February 14, 2026 at 10:26 PM IST
New Zealand vs South Africa : టీ20 వరల్డ్కప్లో సౌతాఫ్రికా హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. గ్రూప్ డీలో ఇప్పటికే రెండు విజయాలతో జోరుమీదున్న సఫారీ జట్టు తాజాగా న్యూజిలాండ్ను చిత్తు చేసింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా శనివారం జరిగిన మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. న్యూజిలాండ్ నిర్దేశించిన 176 పరుగుల టార్గెట్ను 17.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ (86 పరుగులు) భారీ ఇన్నింగ్స్తో రాణించాడు. కివీస్ బౌలర్లలో లాకీ ఫెర్గ్యూసన్, జెమీ నీషమ్, రచిన్ రవీంద్రకు తలో వికెట్ దక్కింది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 175 పరుగులు చేసింది. మార్క్ చాప్మన్ (48 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. ఫిన్ అలెన్ (31 పరుగులు, 17 బంతుల్లో), డారిల్ మిచెల్ (32 పరుగులు) రాణించారు. చివర్లో జెమీ నీషమ్ (23 పరుగులు) వేగంగా ఆడడంతో కివీస్ స్కోర్ 175కు చేరింది. టిమ్ సైఫెర్ట్ (13 పరుగులు), రచిన్ రవీంద్ర (13 పరుగులు) వేగంగా ఆడే క్రమంలో వికెట్ పారేసుకున్నారు. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (1), మిచెల్ శాంట్నర్ (4 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో మార్కో యాన్సెన్ 4, లుంగి ఎంగ్డి, కేషవ్ మహారాజ్, కార్బిన్ బాష్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.