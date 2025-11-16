సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్టు- లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో ఓడిన భారత్
లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా విజయం- స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేని టీమ్ఇండియా
Published : November 16, 2025 at 2:28 PM IST
India vs South Africa 1st Test : సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్ను భారత్ ఓటమితో ఆరంభించింది. కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో సౌతాఫ్రికా 30 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. బౌలర్లకు అనుకూలించి పిచ్పై భారీ స్కోర్లు నమోదవ్వలేదు. లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో 124 స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో భారత్ చేతులెత్తేసింది. వాషింగ్టర్ సుందర్ (31 పరుగులు), అక్షర్ పటేల్ (26 పరుగులు) ఇద్దరే ఫర్వాలేదనిపించారు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్ చేస్తూ మెడ నొప్పి కారణంగా మైదానాన్ని వీడిన శుభ్మన్ గిల్.. రెండో ఇన్నింగ్స్లోనూ బ్యాటింగ్కు రాలేదు. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో హార్మర్ 4, యాన్సెన్ 2, కేశవ్ మహారాజ్ 2, ఐదెన్ మార్క్రమ్ 1 వికెట్ తీసుకున్నారు.
సంక్షిప్త స్కోర్లు
- సౌతాఫ్రికా - 159 & 153
- భారత్ - 189 & 93