భారీ టార్గెట్ను ఈజీగా ఛేదించిన సౌతాఫ్రికా- వరల్డ్కప్ ముంగిట భారత్కు డేంజర్ బెల్స్!
భారత్ హ్యాట్రిక్ ఓటమి- హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా ఘన విజయం- 3-0తో సిరీస్ కైవసం చేసుకున్న సఫారీ జట్టు!
Published : April 23, 2026 at 10:33 AM IST
Ind vs SA Women T20 : సౌతాఫ్రికా పర్యటనలో భారత మహిళల జట్టు వరుసగా మూడో టీ20లోనూ ఓటమిపాలైంది. జొహెన్నస్బర్గ్ వేదికగా ఆతిథ్య సౌతాఫ్రికాతో తాజాగా జరిగిన మూడో మ్యాచ్లో భారత్ 9 వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 193 పరుగుల భారీ టార్గెట్ను సఫారీ జట్టు కేవలం 1 వికెటే కోల్పోయి 16.3 ఓవర్లలోనే ఛేధించడం విశేషం. కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్ (115 పరుగులు, 53 బంతుల్లో) సూపర్ సెంచరీతో అదరగొట్టగా, సున్ లస్ (64* పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించింది. దీంతో సౌతాఫ్రికా ఘన విజయం సాధించింది. భారత్ బౌలర్లలో శ్రేయాంక పాటిల్ మాత్రమే వికెట్ తీయగలిగింది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 192 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ (64 పరుగులు), కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (66 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిశారు. స్మృతి మంధాన (37 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో మ్లాబా 2, నదైన్ డి క్లర్క్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
కాగా, తాజా విజయంతో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను సౌతాఫ్రికా 3-0తో దక్కించుకుంది. తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ టీమ్ఇండియా ఓడింది. ఇరుజట్ల మధ్య నామమాత్రపు నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 25న జరగాల్సి ఉంది.
A tough outing in Johannesburg— BCCI Women (@BCCIWomen) April 22, 2026
South Africa win the 3rd T20I by 9 wickets.
Scorecard ▶️ https://t.co/rWypksPBiS#TeamIndia | #SAvIND pic.twitter.com/Jd6j4dHPy8
బౌలింగ్లో తేలిపోయిన టీమ్ఇండియా
వాస్తవానికి ఈ పర్యటనలో భారత్ గత రెండు మ్యాచ్ల్లో కంటే ఈసారి బ్యాటింగ్లో మెరుగ్గా రాణించింది. సిరీస్ దక్కించుకోవాలంటే కచ్చితంగా నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఓపెనర్లు మంధాన- షఫాలీ మంచి ఆరంభం ఇచ్చారు. వన్డౌన్లో జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (0) విఫలమైనా, కెప్టెన్ హర్మన్ చెలరేగింది. ఓపెరన్లు ఇచ్చిన శుభారంభాన్ని కొనసాగిస్తూ జోరును ప్రదర్శించింది. 173.68 స్టైక్ రేట్తో 66 రన్స్ చేసింది. చివర్లో రిచా ఘోష్ (18*) కూడా బాగా ఆడింది. దీంతో భారత్ భారీ స్కోర్ చేసింది.
ఇంతటీ స్కోర్ చేయడంతో టీమ్ఇండియా గెలుస్తుందని అనుకున్నారంతా. కానీ సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభం అయ్యాక అంచనాలు తారుమారయ్యాయి. ఓపెనర్లు వోల్వార్ట్, లుస్ రెచ్చిపోయారు. ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. ఈ క్రమంలోనే వోల్వార్ట్ సెంచరీ, లుస్ హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు. వీళ్లు విధ్వంసం సృష్టించడంతో చాలా ముందే భారత్ ఓటమి ఖరారైంది. 15.3 ఓవర్ వద్ద ఎట్టకేలకు భారత్ తొలి వికెట్ తీసింది. సెంచరీ సాధించిన వోల్వార్ట్ను శ్రేయంక ఔట్ చేసింది. అప్పటికి సౌతాఫ్రికా స్కోర్ 183.
భారత్కు డేంజర్ బెల్స్ !
ఈ ఏడాది జూన్లో ఇంగ్లాండ్ వేదికగా మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్ జరగనుంది. గతేడాది వన్డే ప్రపంచకప్ నెగ్గిన ఉత్సాహంలో భారత్ ఈ టోర్నీలో అడుగుపెట్టనుంది. టైటిల్ ఫేవరెట్గా దిగనున్న టీమ్ఇండియాకు ఆ టోర్నీ ముందు ఇలాంటి సిరీస్ ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఈ పర్యటనలో ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్లు ఆడగా, మూడింట్లోనూ భారత్ పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది. ఇప్పుడు 193 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని సైతం కాపాడుకోలేదు. కనీసం గట్టి పోటీ కూడా ఇవ్వలేదు. దీంతో వరల్డ్కప్ ముంగిట ఇలా అయితే ఎలా? అంటూ ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు!