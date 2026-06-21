అదరగొట్టిన మారిజనే- భారత్పై దక్షిణాఫ్రికా విజయం
మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్- భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా విజయం
INDW Vs RSAW (AP)
Published : June 21, 2026 at 10:31 PM IST
INDW Vs RSAW : మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించింది. 159 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన దక్షిణాప్రికా, 19.1 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ను ఛేదించింది. మారిజనే కాప్ 81* పరుగులతో(45 బంతుల్లో) సత్తా చాటింది. తజ్మిన్ బ్రిట్స్ 40, లారా వోల్వార్డ్ 20 రన్స్ చేయగా. అన్నరీ డెర్క్సెన్ డకౌట్ అయింది. భారత బౌలర్లలో శ్రీచరణి 3 వికెట్లు, షెఫాలీ వర్మ ఒక వికెట్ తీశారు.