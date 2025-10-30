4సార్లు ఛాంపియన్ సెమీస్లో చిత్తు- తొలిసారి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన సౌతాఫ్రికా
ఇంగ్లాండ్తో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్- గ్రాండ్ విక్టరీతో ఫైనల్ చేరిన సౌతాఫ్రికా
Published : October 30, 2025 at 9:40 AM IST
SA vs ENG World Cup 2025 : 2025 వరల్డ్కప్లో ఫైనల్ తొలి బెర్తు కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. తాజాగా జరిగిన తొలి ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను చిత్తుచేసిన సౌతాఫ్రికా ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. వన్డే వరల్డ్కప్లో ఫైనల్కు చేరడం సౌతాఫ్రికా మహిళల జట్టుకు ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఏకపక్షంగా సాగిన సెమీస్లో ఆ జట్టు 125 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ను చిత్తుగా ఓడించింది. 320 పరుగుల భారీ ఛేదనలో బరిలోకి దిగన ఇంగ్లాండ్ 42.3 ఓవర్లలో 194 పరుగులకే ఆలౌటైంది. మరిజేన్ కాప్ 5 వికెట్లతో ఇంగ్లాండ్ పతనాన్ని శాసించింది. నదైన్ డిక్లెర్క్ 2, అయబోంగా, లుజ్ చెరో 1వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన 7 వికెట్ల నష్టానికి 319 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్ (169 పరుగులు; 143 బంతుల్లో 20x4, 4x6) సూపర్ సెంచరీతో చెలరేగడంతో సఫారీ జట్టుకు భారీ స్కోర్ దక్కింది. బ్రిట్డ్ (45 పరుగులు) మరిజేన్ కాప్ (42 పరుగులు) రాణించాడు. చివర్లో చోలే (33 పరుగులు) మెరుపులు మెరిసింది. సోఫీ ఎకిల్స్టోన్ 4, లారెన్ బెల్ 2, లిన్సీ, నాట్ సీవర్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
కాగా, నాలుగుసార్లు వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్ అయిన ఇంగ్లాండ్ను సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికా ఓడించడం విశేషం. గురువారం భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య రెండో సెమీస్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇందులో విజేతతో సౌతాఫ్రికా టైటిల్ ఫైట్లో తలపడుతుంది. ముంబయి డివై పాటిల్ స్టేడియం వేదికగా నవంబర్ 02న ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది.
