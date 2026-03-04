ముగిసిన సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్- హాఫ్ సెంచరీతో రాణించిన యాన్సెన్
టీ20 వరల్డ్కప్ సెమీఫైనల్ - ముగిసిన సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్- హాఫ్ సెంచరీతో రాణించిన మార్కో యాన్సెన్
Published : March 4, 2026 at 8:45 PM IST
South Africa vs New Zealand : కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా న్యూజిలాండ్- సౌతాఫ్రికా మధ్య జరుగుతున్న టీ20 వరల్డ్కప్ సెమీఫైనల్లో తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన సౌతాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. మార్కో యాన్సెన్ (55*), డివాల్డ్ బ్రెవిస్ (34) రాణించారు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో రచిన్ రవీంద్ర, మ్యాట్ హెన్రీ, కొలే మెక్ తలో 2, జేమ్మి నీషమ్, లాకీ ఫెర్గ్యూసన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
19 ఓవర్లు ముగిసేసరికి సౌతాఫ్రికా స్కోర్ 163-6. అప్పటికి యాన్సెన్, కార్బిన్ బోష్ క్రీజులో ఉండడంతో 175+ స్కోర్ సాధ్యమే అనుకున్నారంతా. కానీ మ్యాట్ హెన్రీ వేసిన ఆఖరి ఓవర్లో సౌతాఫ్రికా రెండు వికెట్లు కోల్పోయి ఆరు పరుగులు మాత్రమే చేసింది.