ETV Bharat / sports

పాపం సౌతాఫ్రికా- నాకౌట్ మ్యాచ్​లో మళ్లీ 'హార్ట్​బ్రేక్'- దశాబ్దాల నుంచి మారని తీరు!

అజేయంగా సెమీస్ చేరినా సఫారీలను వదలని నాకౌట్ గండం- ట్రోఫీ మిస్సైనా ఫామ్ పర్మనెంట్ అని నిరూపిస్తున్న సౌతాఫ్రికా

T20 WC 2026
T20 WC 2026 (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 12:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

South Africa ICC World Cup : సౌతాఫ్రికా గుండె మరోసారి బద్ధలైంది. ఐసీసీ వరల్డ్​కప్​ను ముద్దాడాలన్న ఆశలు మళ్లీ ఆవిరైపోయాయి. ఓటమిలేకుండా వరుస విజయాలతో సెమీస్​ చేరిన సఫారీలు అసలైన పోరులో బోల్తా కొట్టారు. అయితే ప్రతి మెగా టోర్నీలోనూ టైటిల్ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగడం, లీగ్ మ్యాచుల్లో ప్రత్యర్థులను చిత్తు చేస్తూ అజేయంగా ముందుకు సాగడం, తీరా సెమీఫైనల్ లేదా ఫైనల్ వంటి కీలక సమయం వచ్చేసరికి చేతులెత్తేయడం ఈ జట్టుకు అలవాటుగా మారిపోయింది.

2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో కూడా సరిగ్గా ఇదే జరిగింది. అటు బ్యాటింగ్, ఇటు బౌలింగ్ విభాగాల్లో ఎంతో బలంగా ఉండి, సూపర్ 8లో భారత్ వంటి టాప్ జట్టును కూడా ఓడించిన సఫారీలు, సెమీస్‌లో మాత్రం చిత్తవ్వడం అభిమానులకు మింగుడుపడటం లేదు. అసలు ఈ 'చోకర్స్' ట్యాగ్ నుంచి సౌతాఫ్రికా ఎప్పుడు బయటపడుతుంది? దశాబ్దాలుగా వెన్నాడుతున్న ఆ శాపం ఏంటి? అనే అంశాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

సెమీస్‌లో తేలిపోయిన సౌతాఫ్రికా
ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్‌లోనూ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా, సెమీఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన పోరులో ఏమాత్రం కాన్ఫిడెంట్‌గా కనిపించలేదు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన సౌతాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 169 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. కివీస్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో మార్‌క్రమ్ (18), డికాక్ (10) వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లు త్వరగానే పెవిలియన్ చేరారు. మార్కో యాన్సెన్ 55 పరుగులతో పోరాడినప్పటికీ జట్టుకు భారీ స్కోరు లభించలేదు. అనంతరం 170 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్, కేవలం 12.5 ఓవర్లలోనే ఒకే ఒక వికెట్ కోల్పోయి 173 పరుగులు చేసి విజయాన్ని అందుకుంది. 9 వికెట్ల తేడాతో సౌతాఫ్రికా ఓడిపోవడం తమ నాకౌట్ వైఫల్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.

De Cock
టిమ్ సీఫర్ట్ క్యాచ్​ మిస్ చేసిన డికాక్ (Source : Associated Press)

లెజెండ్స్ ఉన్నా లభించని విజయం
సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ చరిత్రలో ఎంతోమంది దిగ్గజ ఆటగాళ్లు ఉన్నా ఇప్పటివరకు ఐసీసీ వరల్డ్​కప్​ ట్రోఫీ కూడా ఆ దేశానికి లభించలేదు. టీ20 ప్రపంచకప్, 50 ఓవర్ల వరల్డ్ కప్ ఏ ఫార్మాట్​లోనూ వారు విజేతగా నిలవలేకపోయారు. టాలెంట్​కు కొదవ లేకపోయినా కీలక మ్యాచుల్లో ఒత్తిడిని జయించలేకపోవడం ఈ జట్టుకు పెద్ద బలహీనతగా మారింది. 2025లో వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ గెలిచి కొంత ఉపశమనం పొందినప్పటికీ పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో మాత్రం ఆ ఆశ ఇంకా తీరలేదు. సెమీఫైనల్ వరకు వచ్చి ఖాళీ చేతులతో వెనుదిరగడం సఫారీ జట్టుకు ఒక నిరంతర వేదనగా మారిపోయింది.

కొనసాగుతున్న చోకర్స్ శాపం!
నాకౌట్ మ్యాచుల్లో సౌతాఫ్రికా తడబడటం అనేది 1992 నుంచి మొదలైంది. ముఖ్యంగా 1999 వన్డే వరల్డ్​కప్ సెమీఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై జరిగిన ఆ రనౌట్ ఉదంతం ఇప్పటికీ క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక పీడకలగా మిగిలిపోయింది. గెలవడానికి ఒక్క పరుగు మాత్రమే కావాల్సిన సమయంలో జరిగిన ఆ గందరగోళం సౌతాఫ్రికాకు 'చోకర్స్' అనే ముద్రను వేసింది. అంతకుముందు 1996 క్వార్టర్ ఫైనల్, 2015, 2023 సెమీఫైనల్స్​లోనూ ఇలాగే ఓటమిపాలయ్యారు. 2024 టీ20 ఫైనల్‌లో భారత్​పై చేజేతులా మ్యాచ్​ను పోగోట్టుకున్నారు. ఈ మ్యాచ్​లో 7 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోవడం వారి హార్ట్ బ్రేక్ చరిత్రలో మరో బిగ్ షాక్.

టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో
సౌతాఫ్రికా జట్టుకు టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో నాకౌట్ దశ ఒక తీరని కలగానే మిగిలిపోయింది. ఈ టోర్నీ ఆరంభం నుంచి చూస్తే 2007, 2010, 2012 సంవత్సరాల్లో సూపర్ 8 దశకే పరిమితమైన ప్రోటీస్ జట్టు 2009, 2014 సంవత్సరాల్లో సెమీఫైనల్ వరకు వచ్చి ఓటమిపాలైంది. 2016లో సూపర్ 10 దశలో, 2021, 2022లో సూపర్ 12 దశలోనే వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. ఇక 2024లో అద్భుతంగా ఆడి ఫైనల్ చేరి రన్నరప్‌గా నిలిచినప్పటికీ, 2026 ఎడిషన్‌లో మళ్లీ సెమీఫైనల్‌లోనే వెనుదిరగడం ఆ జట్టు నాకౌట్ వైఫల్యాల పరంపరను కొనసాగిస్తోంది. దశాబ్దాల కాలంగా ఎందరో దిగ్గజాలు మారినా, ఈ ఫార్మాట్‌లో సౌతాఫ్రికాకు సెమీస్ గండం మాత్రం ఒక పీడకలలా వెంటాడుతోంది.

పాపం మిల్లర్!
దశాబ్ద కాలంగా డేవిడ్ మిల్లర్ సౌతాఫ్రికాకు బలమైన పిల్లర్​గా ఉంటున్నాడు. జట్టు ఓడిపోయే స్థితి నుంచి అనేకసార్లు బయటపడేశాడు. కెరీర్​లో అనేక మ్యాచ్​ల్లో జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ స్టార్ హిట్టర్ మిల్లర్ ప్రస్తుత టోర్నీలోనూ తన వంతు ప్రయత్నం చేశాడు. కెనడాపై 39, భారత్​పై 63, జింబాబ్వేపై 22 పరుగులు చేస్తూ జట్టును ముందుకు నడిపించారు.

36 ఏళ్ల వయసులో కూడా తన దేశం కోసం ఒక్క వరల్డ్ కప్ అయినా గెలవాలని ఎంతో పట్టుదలతో పోరాడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం జట్టులో సీనియర్ మోస్ట్ ప్లేయర్ అయిన మిల్లర్, ఒత్తిడిలోనూ నిలకడగా రానిస్తూ 'ఫామ్ పర్మనెంట్' అని నిరూపిస్తున్నారు. కానీ జట్టుగా చూస్తే మాత్రం దురదృష్టం వెంటాడుతూనే ఉంది.

మిల్లర్ అన్ లక్కీ స్ట్రీక్
డేవిడ్ మిల్లర్ వ్యక్తిగత గణాంకాలు అద్భుతంగా ఉన్నా ఐసీసీ టోర్నీలలో దురదృష్టం కొనసాగుతూనే ఉంది. 2013 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నుంచి మొదలుకుని 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ వరకు ఆడిన దాదాపు 12 ఐసీసీ టోర్నీలలో సౌతాఫ్రికా ఓటమిపాలవ్వడం బిగ్ షాక్. 2024 ఫైనల్‌లో చివరి వరకు క్రీజులో ఉండి ఒక్క అడుగు దూరంలో టైటిల్ ను మిస్ చేసుకోవడం అతని కెరీర్‌లో అతిపెద్ద బాధగా మిగిలిపోయింది. ఐసీసీ నాకౌట్ మ్యాచులలో మిల్లర్ ఎన్నో సార్లు ఒంటరి పోరాటం చేసినా జట్టును విజేతగా నిలబెట్టలేకపోయారు. ఒక గొప్ప ఫినిషర్ గా పేరున్నా ఐసీసీ ట్రోఫీతో కెరీర్ ను ముగించాలనే ఆ డ్రీమ్ అందని ద్రాక్షగానే మారింది.

TAGGED:

DAVID MILLER ICC TROPHY HISTORY
SOUTH AFRICA ICC KNOCKOUT MATCHES
SOUTH AFRICA WORLD CUP TROPHY
SOUTH AFRICA ICC TROPHIES
T20 WC 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.