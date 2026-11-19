WTC టేబుల్లో కొత్త టాపర్- టాప్లోకి సౌతాఫ్రికా- భారత్ ఏ స్థానంలో ఉందంటే?
WTC Points Table : వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ 2027 పాయింట్ల పట్టికలో సౌతాఫ్రికా అగ్రస్థానంలోకి దూసుకొచ్చింది.
Published : November 19, 2026 at 7:31 PM IST
2025- 27 ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) పాయింట్ల పట్టికలో టెంబా బవుమా నేతృత్వంలోని సౌతాఫ్రికా టాప్ ప్లేస్కు దూసుకెళ్లింది. సొంతగడ్డపై బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. రెండో ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ తర్వాత సౌతాఫ్రికా ముందు బంగ్లాదేశ్ 12 పరుగుల అతి స్వల్ప టార్గెట్ను ఉంచింది. ఈ చిన్న టార్గెట్ను సఫారీ జట్టు ఒక వికెట్ కోల్పోయి ఛేదించింది. దీంతో డబ్ల్యూటీసీ పట్టికలో ఈ కీలక మార్పుు జరిగింది.
రెండో స్థానానికి కివీస్
ఈ మ్యాచ్కు ముందు 72.22 పాయింట్ పర్సంటేజీతో న్యూజిలాండ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. సఫారీ జట్టు 71.43 పర్సంటేజీతో రెండో ప్లేస్లో ఉంది. అయితే తాజా విజయం అనంతరం రెండో స్థానంలో ఉన్న సౌతాఫ్రికా టాప్లోకి దూసుకెళ్లింది. 75 పాయింట్ పర్సంటేజీతో కివీస్ను వెనక్కినెట్టి అగ్రస్థానం దక్కించుకుంది. ఇప్పటిదాకా 8 మ్యాచ్లు ఆడిన సౌతాఫ్రికా ఆరింట్లో నెగ్గి, కేవలం రెండు టెస్టుల్లో ఓడిపోయింది. మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ 6 మ్యాచ్లలో 4 విజయాలు, ఒక ఓటమి, మరొక డ్రాతో 72 శాతం పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆ జట్టు వెల్లింగ్టన్లో భారత్తో టెస్టు ఆడుతోంది. ఒకవేళ ఇందులో గెలిస్తే కివీస్ మళ్లీ టాప్ ప్లేస్కు చేరుకుంటుంది! ఇక ఆస్ట్రేలియా మూడు, భారత్ నాలుగు, బంగ్లాదేశ్ ఐదో స్థానంలో వరుసగా ఉన్నాయి.
వరుసగా రెండో ఫైనల్కు దిశగా
టెంబా బవుమా నాయకత్వంలో సౌతాఫ్రికా టెస్టుల్లో దూసుకుపోతోంది. సిరీస్ ఏదైనా ప్రత్యర్థులను మట్టికరిపిస్తూ సంచలన విజయాలు నమోదు చేస్తోంది. గతేడాది డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్కు చేరింది. అంతేకాదు ఫైనల్లో బలమైన ఆస్ట్రేలియాను ఓడించి 'గద' దక్కించుకుంది. ఇప్పుడు వరుసగా రెండోసారి డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్పై సఫారీలు కన్నేశారు. ఫైనల్కు అర్హత సాధించేందుకు ఆ జట్టుకు పుష్కలంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సౌతాఫ్రికా ఇంకా ఈ సైకిల్లో ఆరు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో కనీసం మూడు నెగ్గి ఒకటి డ్రా చేసుకున్నా టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఆ జట్టు ఇప్పుడున్న ఫామ్కు ఇదేం పెద్ద కష్టం కాదు. కానీ, ఇతర జట్ల అవకాశాలను కూడా కొట్టిపారేయలేం!
- 14/16 wins as Test skipper. - No.1 Test team. - No.1 on the WTC Points Table. TEMBA BAVUMA AS SOUTH AFRICAN CAPTAIN CREATING HISTORY. 🫡🔥 https://t.co/5dataeN51i— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 19, 2026
బవుమా రికార్డులు
ముఖ్యంగా బవుమా కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టాక టెస్టుల్లో సౌతాఫ్రికా దశ మారిపోయింది. ఆ జట్టు ఆట విధానంలోనూ భారీ మార్పులు వచ్చాయి. అతడు సౌతాఫ్రికా టెస్టు జట్టు చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాడు. బవుమా కెప్టెన్సీలోనే ఆ జట్టు డబ్ల్యూటీసీ ఛాంపియన్ (2025)గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లోనూ ఆ టీమ్ టాప్లో ఉంది. ఇప్పటిదాకా బవుమా కెప్టెన్సీలో సఫారీలు 16 టెస్టులు ఆడగా అందులో 14 మ్యాచ్లు గెలిచారు. అతడు కెప్టెన్గా బాధ్యతలు తీసుకున్నాక సౌతాఫ్రికా ఒక్క సిరీస్ కూడా కోల్పోలేదు.
కెప్టెన్గా తొలి 16 టెస్ట్ మ్యాచ్లలో అత్యధిక విజయాలు
- 14 విజయాలు - టెంబా బవుమా (సౌతాఫ్రికా)
- 13 విజయాలు -లిండ్సే హాసెట్ (ఆస్ట్రేలియా)
- 11 విజయాలు - బిల్ వుడ్ఫుల్ (ఆస్ట్రేలియా)
- 11 విజయాలు - స్టీవ్ వా (ఆస్ట్రేలియా)
- 11 విజయాలు - రికీ పాంటింగ్ (ఆస్ట్రేలియా)
- 11 విజయాలు - బెన్ స్టోక్స్ (ఇంగ్లాండ్)
WTC 2025-27 POINTS TABLE. - South Africa inching closer to yet another Final. https://t.co/gCjMTTMAqP— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 19, 2026
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, సొంతగడ్డపై బంగ్లాతో టెస్టు సిరీస్ను సౌతాఫ్రికా విజయంతో ఆరంభించింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 400 పరుగులు చేసింది. సౌతాఫ్రికా 557 రన్స్ చేసింది. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్లో బంగ్లాదేశ్ బ్యాటింగ్ 157 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో బవుమా సేన ముందు 12 పరుగుల అతిస్వల్ప లక్ష్యం నిలిచింది. ఈ టార్గెట్ను సునాయసంగా ఛేదించిన సౌతాఫ్రికా సిరీస్లో 1-0తో లీడ్లోకి వెళ్లింది.
వైభవ్ సూర్యవంశీకి అరుదైన గౌరవం- 100 మందిలో ఒకడిగా ఘనత
'అందరి వాదనలు వింటాం'- బాల్ టాంపరింగ్ వివాదంపై ఆస్ట్రేలియా కీలక నిర్ణయం