జింబాబ్వేపై 5 వికెట్ల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా ఘన విజయం
South Africa (AP)
Published : March 1, 2026 at 6:50 PM IST
South Africa Vs Zimbabwe : టీ20 ప్రపంచ కప్లో భాగంగా ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్లో జింబాబ్వేపై దక్షిణాఫ్రికా ఘన విజయం సాధించింది. ఐదు వికెట్ల తేడాతో ప్రత్యర్థిని చిత్తు చేసింది. దీంతో గ్రూప్ -1 నుంచి అగ్రస్థానంతోనే సఫారీ జట్టు సెమీస్లో అడుగు పెట్టింది. టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న జింబాబ్వే 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 153 పరుగులు చేసింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన దక్షిణాఫ్రికా 17.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్లను కోల్పోయి 154 పరుగులు చేసింది.