టీ20 ప్రపంచకప్‌లో కెనడాపై 57 పరుగుల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా గెలుపు

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 10:52 PM IST

1 Min Read
World Cup T20 : టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా కెనడాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా 57 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 214 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన కెనడా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 156 పరుగులకే పరిమితమైంది. నవ్‌నీత్‌ దలివాల్‌ 64, హర్ష్‌ థాకెర్‌ 33 రన్స్‌ చేశారు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో ఎంగిడి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. రబాడా, మార్కో యాన్సన్‌, బాష్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

