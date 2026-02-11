రెండో సూపర్ ఓవర్లో దక్షిణాఫ్రికా గెలుపు- టీ20 ప్రపంచకప్లో తొలిసారి
మొదటి సూపర్ ఓవర్లోనూ తేలని మ్యాచ్ ఫలితం- రెండో సూపర్ ఓవర్కు దారి తీసిన దక్షిణాఫ్రికా- అఫ్గాన్ మ్యాచ్- టీ20 ప్రపంచకప్లో తొలిసారి జరుగుతున్న డబుల్ సూపర్ మ్యాచ్
Published : February 11, 2026 at 3:21 PM IST
T20 World Cup SA vs AFG : టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా దక్షిణాఫ్రికా- అఫ్గానిస్థాన్ మ్యాచ్లో నరాలు తెగే ఉత్కంఠ మధ్య సాగింది. రెండు సార్లు సూపర్ ఓవర్కు వెళ్లగా చివరకు దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 187/6 పరుగులు చేయగా, అనంతరం బరిలోకి దిగిన అఫ్గానిస్థాన్ 19.4 ఓవర్లలో 187 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఇలా రెండు జట్ల స్కోర్లు సమానం కావడంతో మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్కు వెళ్లగా, అక్కడా మ్యాచ్ ఫలితం తేలలేదు. దీంతో రెండో సూపర్ ఓవర్కు దారి తీసింది. మొదటి సూపర్ ఓవర్లో ఇరు జట్లు చెరి సమానంగా 17 పరుగులు చేశాయి. రెండో సూపర్లో దక్షిణాఫ్రికా 23 పరుగులు చేయగా, అఫ్గాన్ 19 పరుగులు చేసింది.