రెండో సూపర్ ఓవర్​లో దక్షిణాఫ్రికా గెలుపు- టీ20 ప్రపంచకప్‌లో తొలిసారి

మొదటి సూపర్‌ ఓవర్‌లోనూ తేలని మ్యాచ్ ఫలితం- రెండో సూపర్‌ ఓవర్‌కు దారి తీసిన దక్షిణాఫ్రికా- అఫ్గాన్‌ మ్యాచ్‌- టీ20 ప్రపంచకప్‌లో తొలిసారి జరుగుతున్న డబుల్‌ సూపర్‌ మ్యాచ్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 3:21 PM IST

1 Min Read
T20 World Cup SA vs AFG : టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా దక్షిణాఫ్రికా- అఫ్గానిస్థాన్ మ్యాచ్‌లో నరాలు తెగే ఉత్కంఠ మధ్య సాగింది. రెండు సార్లు సూపర్​ ఓవర్​కు వెళ్లగా చివరకు దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్​ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 187/6 పరుగులు చేయగా, అనంతరం బరిలోకి దిగిన అఫ్గానిస్థాన్‌ 19.4 ఓవర్లలో 187 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. ఇలా రెండు జట్ల స్కోర్లు సమానం కావడంతో మ్యాచ్​ సూపర్ ఓవర్​కు వెళ్లగా, అక్కడా మ్యాచ్​ ఫలితం తేలలేదు. దీంతో రెండో సూపర్‌ ఓవర్‌కు దారి తీసింది. మొదటి సూపర్‌ ఓవర్‌లో ఇరు జట్లు చెరి సమానంగా 17 పరుగులు చేశాయి. రెండో సూపర్‌లో దక్షిణాఫ్రికా 23 పరుగులు చేయగా, అఫ్గాన్​ 19 పరుగులు చేసింది.

