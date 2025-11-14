సౌతాఫ్రికాకు బుమ్రా పంచ్- తొలి ఇన్నింగ్స్లో 159 ఆలౌట్
భారత్తో తొలి టెస్టు- తొలి ఇన్నింగ్స్లో సౌతాఫ్రికా డీలా
Ind vs SA 1st Test : కోల్కతా టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్లో సౌతాఫ్రికా 159 పరుగులుకు కుప్పకూలిపోయింది. టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్కు దిగిన సఫారీ బ్యాటర్లను భారత్ బౌలర్లు అద్భుతంగా కట్టడి చేశారు. ముఖ్యంగా యార్కర్ కింగ్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా 5 వికెట్లతో సౌతాఫ్రికా పతనాన్ని శాసించాడు. ఓపెనర్ ఐడెన్ మార్క్రమ్ (31 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో బుమ్రా 5 వికెట్లతో సత్తా చాటగా, సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్ చెరో 2, అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.