సౌతాఫ్రికాకు బుమ్రా పంచ్- తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 159 ఆలౌట్

భారత్​తో తొలి టెస్టు- తొలి ఇన్నింగ్స్​లో సౌతాఫ్రికా డీలా

India vs South Africa
India vs South Africa (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Ind vs SA 1st Test : కోల్​కతా టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో సౌతాఫ్రికా 159 పరుగులుకు కుప్పకూలిపోయింది. టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్​కు దిగిన సఫారీ బ్యాటర్లను భారత్ బౌలర్లు అద్భుతంగా కట్టడి చేశారు. ముఖ్యంగా యార్కర్ కింగ్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా 5 వికెట్లతో సౌతాఫ్రికా పతనాన్ని శాసించాడు. ఓపెనర్ ఐడెన్ మార్​క్రమ్ (31 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో బుమ్రా 5 వికెట్లతో సత్తా చాటగా, సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్ చెరో 2, అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

INDIA VS SOUTH AFRICA
IND VS SA 1ST TEST
INDIA VS SOUTH AFRICA

