డికాక్ సెంచరీ- తిప్పేసిన కుల్దీప్- సౌతాఫ్రికా 270 ఆలౌట్

Published : December 6, 2025 at 5:19 PM IST
Ind vs SA 3rd ODI : విశాఖపట్టణం వేదికగా భారత్తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సౌతాఫ్రికా 47.5 ఓవర్లలో 270 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఓపెనర్ క్వింటన్ డికాక్ (106) సెంచరీతో రాణించాడు. కెప్టెన్ టెంబా బవుమా (48) ఫర్వాలేదనిపించాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్ 4, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 4, అర్షదీప్ సింగ్, రవీంద్ర జడేజా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన సౌతాఫ్రికాకు తొలి ఓవర్లోనే షాక్ తగిలింది. ర్యాన్ రికెల్టన్ (0) తొలి ఓవర్ ఐదో బంతికే డకౌట్ అయ్యాడు. దీంతో 1 పరుగుకే 1 వికెట్ పడింది. అర్షదీప్ వేసిన బంతి, రికెల్టన్ బ్యాట్ అంచున తాకి కీపర్ చేతిలో పడింది. ఆ తర్వాత డికాక్తో బవుమా మరో వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్తగా ఆడాడు. ఈ ఇద్దరూ మొదట్లో జాగ్రత్తగా ఆడుతూ స్కోర్ బోర్డును నడిపించారు. ఈ క్రమంలోనే బవుమా హాఫ్ సెంచరీ ముంగిట ఔట్ అయ్యాడు.
అతడు జట్టు స్కోర్ 114 పరుగుల వద్ద జడేజా బౌలింగ్లో క్యాచౌట్గా వెనుదిరిగాడు. దీంతో 113 పరుగుల రెండో వికెట్ భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన మ్యాథ్యూ (24 పరుగులు) స్పీడ్గా ఆడే క్రమంలో ప్రసిద్ధ్ బౌలింగ్లో పెవిలియన్ చేరాడు. మర్క్రమ్ (1) స్వల్ప స్కోర్కే ఔటయ్యాడు. మరోవైపు డికాడ్ వేగంగా ఆడుతూ 80 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు.
Dewald Brevis ✅— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Marco Jansen ✅
Two in an over for Kuldeep Yadav!
South Africa 7⃣ Down
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/aQTLqgmGVb
ప్రమాదకంగా మారుతున్న అతడిని ప్రసిద్ధ్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేసి టీమ్ఇండియాకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ్నుంచి వరుస వికెట్లు పడ్డాయి. డివాల్డ్ బ్రేవిస్ (29 పరుగులు), మార్కో యాన్సెన్ (17 పరుగులు), కార్బిన్ బాష్ (9 పరుగులు), లుంగి ఎంగ్డి (1) పెవిలియన్ బాట పట్టారు. చివర్లో కేశవ్ మహారాజ్ (20) ఆకట్టుకున్నాడు. ఇక బార్ట్మాన్ను ప్రసిద్ధ్ బౌల్డ్ చేయడంతో సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది.
South Africa are all out for 2⃣7⃣0⃣ in Vizag— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Prasidh Krishna with the final wicket of the innings 😎
He finishes with a four-wicket haul 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/5mays2y5uS
కుల్దీప్ రికార్డ్!
వన్డే ఫార్మాట్లో సౌతాఫ్రికాపై కుల్దీప్ పలు రికార్డులు సాధించాడు. ఇప్పటిదాకా సౌతాఫ్రికాతో 16 వన్డే మ్యాచ్ల్లో కుల్దీప్ 36 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో ఎకనమీ రేటు 4.95గా ఉంది. సౌతాఫ్రికాపై నాలుగు వికెట్లు కూల్చడం కుల్దీప్కు ఇది ఐదోసారి. ఈ క్రమంలో వన్డేల్లో ఏ జట్టుపైనైనా అత్యధికసార్లు 4 వికెట్ల ప్రదర్శన చేసిన భారత తొలి బౌలర్గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఈ రికార్డ్ మాజీ బౌలర్ జహీర్ ఖాన్, మహ్మద్ షమీపై ఉండేది. జింబాబ్వేపై జహీర్, వెస్టిండీస్పై షమీ నాలుగేసిసార్లు ఈ ఫీట్ సాధించారు.
Make that FOUR for Kuldeep Yadav 😎— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
South Africa 258/9 in the 46th over
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank https://t.co/wx48vO7ai2 pic.twitter.com/kigwU7mXyu
వన్డేల్లో టీమ్ఇండియా తరపున అత్యధికసార్లు 4 కంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన బౌలర్లు
- 16 - మహ్మద్ షమీ
- 12 - అజిత్ అగార్కర్
- 11 - కుల్దీప్ యాదవ్
- 10 - అనిల్ కుంబ్లే
- 10 - జవగల్ శ్రీనాథ్
