భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్పై వీడనున్న సస్పెన్స్!- 24 గంటల్లోనే క్లారిటీ!
టీ20 వరల్డ్కప్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్పై వీడనున్న సస్పెన్స్!- ఐసీసీ డిప్యూటి ఛైర్మన్ రంగంలోకి దిగడంతోనే
Published : February 9, 2026 at 10:26 AM IST
T20 World Cup Ind vs Pak : టీ20 వరల్డ్కప్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈమేరకు ఐసీసీ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఇమ్రాన్ ఖవాజా రంగంలోకి దిగి పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ బోర్డుల ఛైర్మన్లతో చర్చలు జరిపారు. దీంతో ప్రపంచకప్లో చిరకాల ప్రత్యర్థుల మధ్య పోరు ఉండే అవకాశాలు మెరుగయ్యాయని పాక్ మీడియా కథనాలు పేర్కొంది. దీనిపై సోమవారమే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
ఐసీసీ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఖవాజా ఆదివారం పాకిస్థాన్ చేరుకున్నారు. లాహోర్ వేదికగా తాజాగా పీసీబీ ఛైర్మన్ నఖ్వీ, పీబీసీ ప్రెసిడెంట్ అమినుల్ ఇస్లామ్తో ఖవాజా కీలక చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చల అనంతరం 'పరస్పర సంప్రదింపుల ద్వారా 24 గంటల్లోనే ఈ వివాదానికి ముగింపు పడుతుంది' అని పాకిస్థాన్ మీడియా నివేదించింది. దీంతో ఇండోపాక్ మ్యాచ్కు మార్గం సుగమమైందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
షెహబాజ్ను కలువనున్న నఖ్వీ!
కాగా, పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ను సోమవారం పీసీబీ ఛైర్మన్ నఖ్వీ కలువనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులను ఆయను వివరించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే భారత్తో మ్యాచ్ ఆడాలని పీసీబీ భావిస్తుందని ఆయనకు నఖ్వీ చెప్పనున్నారట. ఆ తర్వాత దీనిపై తుది ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే అంతకుముందు భారత్తో తాము మ్యాచ్ ఆడాలంటే మూడు కండీషన్లను ఐసీసీ ముందుకు పీసీబీ తీసుకొచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. తమ షరతులు ఐసీసీ అంగీకరించాలని డిమాండ్ చేస్తుందని తెలిసింది. మరి ఆ మూడు కండీషన్లు ఏంటంటే?
బంగ్లాదేశ్కు పరిహారం పెంచడం : ఐసీసీ నుంచి అధిక ఆర్థిక వాటాను బంగ్లాదేశ్ కోరుతోంది. మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానికి, ఆటగాళ్ల ప్రతిభను ప్రోత్సహించడం, జాతీయ జట్టు పోటీ ప్రమాణాలను పెంచడానికి ఇది ఈ ఫండింగ్ అవసరమని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు పేర్కొంది.
పార్టిసిపేషన్ ఫీజు చెల్లించడం : పలు కారణాల వల్ల బంగ్లాదేశ్ టోర్నీ నుంచి ఇప్పటికే తప్పుకుంది. దీంతో ఐసీసీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ కింద రావాల్సిన ఫీజు బీసీబీకి అందదు. అయితే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించినప్పటికీ, పార్టిసిపేషన్ ఫీజును మంజూరు చేయాలని బీసీబీ కోరుతోంది. టోర్నమెంట్లో ప్రదర్శనతో సంబంధం లేకుండా బలమైన జట్టు తయారు చేసుకోవడం కోసం బోర్డులు భారీగా ఖర్చు చేస్తాయని, అందుకే ప్రాథమికంగా ఆర్థిక భద్రతకు తాము అర్హులమేనని బంగ్లా చెబుతోంది.
ICC ఈవెంట్కు ఆతిథ్య హక్కులు : బంగ్లాదేశ్ తన క్రికెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచుకునేందుకు రాబోయే ఐసీసీ టోర్నమెంట్కు ఆతిథ్య హక్కులు ఇవ్వాలని అడుగుతోంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో క్రికెట్ ఈవెంట్ను హోస్ట్ చేసేందుకు తమ దేశంలో మౌలిక సౌకర్యాలు, అభిమానుల మద్దతు ఉందని బోర్డు విశ్వసిస్తోంది.