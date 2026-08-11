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సౌరభ్ గంగూలీ దంపతులకు హత్య బెదిరింపులు- గత ఆరు నెలలుగా లేఖలు

గంగూలీ, ఆయన భార్య డోనా గంగూలీని చంపేస్తామంటూ బెదిరింపులు- గత ఆరు నెలలుగా మాజీ క్రికెటర్‌ పేరుతో లేఖలు- తాజాగా వచ్చిన రెండు లేఖలతో అప్రమత్తమైన కుటుంబం

Sourav Ganguly Death Threat
సౌరభ్ గంగూలీ, ఆయన భార్య డోనా (IANS File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 8:05 AM IST

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Sourav Ganguly Death Threat : భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ, ఆయన భార్య డోనా గంగూలీకి హత్య బెదిరింపులు రావడం కలకలం రేపింది. గత కొన్ని నెలలుగా తనకు బెదిరింపు లేఖలు అందుతున్నాయని గంగూలీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తాజాగా సోమవారం ఆయన కార్యాలయానికి వచ్చిన రెండు లేఖల్లో గంగూలీతో పాటు ఆయన భార్యను హతమారుస్తామని హెచ్చరికలు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో కోల్‌కతా పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

ఆరు నెలలుగా లేఖలు
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, గత ఆరు నెలలుగా గుర్తుతెలియని వ్యక్తి నుంచి గంగూలీకి బెదిరింపు లేఖలు వస్తున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. తొలుత వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. గంగూలీని వ్యతిరేకించే వ్యక్తి తన అసంతృప్తిని లేఖల రూపంలో వ్యక్తం చేస్తున్నాడని భావించారు. సోమవారం గంగూలీకి మరో రెండు లేఖలు వచ్చాయి. వీటిలో గంగూలీతో పాటు డోనా గంగూలీ, ఆయనతో కలిసి పనిచేసే వ్యక్తుల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తామని హెచ్చరించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో తాజా లేఖలపై గంగూలీ మేనేజర్‌ దక్షిణ కోల్‌కతాలోని ఠాకూర్‌పుకూర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. ఇప్పటివరకు అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలకే పరిమితమైన లేఖలు, ఇప్పుడు నేరుగా ప్రాణహాని హెచ్చరికలకు చేరుకోవడంతో పోలీసుల జోక్యం అవసరమని కుటుంబం పేర్కొంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భద్రతా విభాగానికీ సమాచారం అందించి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

లేఖలు వచ్చిన కొరియర్​పై దర్యాప్తు
బెదిరింపు లేఖలను ఎవరు పంపించారు? అందుకు కారణమేంటి? అనే అంశాలపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. లేఖలలోని వివరాలను పరిశీలించడంతో పాటు అవి పంపిన విధానం, కొరియర్‌ చేసిన అడ్రస్​ను కూడా పోలీసులు ట్రాక్‌ చేస్తున్నారు. అయితే ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఈ లేఖలు ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని బెల్‌ఘరియా ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి ద్వారా కొరియర్‌ చేయబడి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. బెదిరింపు లేఖలు పంపిన వ్యక్తిని గుర్తించేందుకు పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు. నిందితుడు ఉపయోగించినట్లు అనుమానిస్తున్న సిమ్‌ కార్డు కదలికలను పరిశీలిస్తున్నారు. సంబంధిత కొరియర్‌ సంస్థ ప్రతినిధులను కూడా పోలీసులు ప్రశ్నించారు. కొరియర్‌ సర్వీస్‌ నుంచి ఒక మొబైల్‌ నంబర్‌ను గుర్తించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. ఆ నంబర్‌ను ట్రూకాలర్‌లో పరిశీలించగా అరుణ్‌ కుమార్‌ పేరే కనిపించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆ నంబర్‌ ఎవరికి చెందినది? దాని కదలికలు ఎక్కడున్నాయి? అనే అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు.

ఒకరే పంపించారా?
గంగూలీకి గతంలో వచ్చిన లేఖలు, తాజాగా వచ్చిన రెండు లేఖలను పోలీసులు పోల్చి చూస్తున్నారు. అన్ని లేఖలను ఒకే వ్యక్తి పంపించాడా? లేక వేర్వేరు వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉందా? అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అలాగే గంగూలీని, ఆయన కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరింపులకు పాల్పడటానికి గల కారణాన్ని గుర్తించే పనిలోనూ పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు. ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని పోలీసు అధికారి తెలిపారు. లేఖల మూలం, కొరియర్‌ వివరాలు, వాటిని పంపిన వ్యక్తి గుర్తింపుపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని చెప్పారు.

భద్రతపై సమీక్ష
ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే దర్యాప్తు ప్రారంభించామని పోలీసులు తెలిపారు. గంగూలీ, ఆయన కుటుంబానికి భద్రత కల్పించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. గంగూలీకి ఉన్న ప్రజాదరణ, క్రికెట్‌ రంగంలో ఆయనకున్న ప్రొఫైల్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని అదనపు భద్రత అవసరమా? అనే అంశాన్ని రాష్ట్ర భద్రతా విభాగం పరిశీలిస్తోంది. వరుస బెదిరింపు లేఖల వెనుక ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు? అతడి ఉద్దేశం ఏమిటి? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాబట్టేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.

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SOURAV GANGULY DEATH THREAT
SOURAV GANGULY DEATH THREAT

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