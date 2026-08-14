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'కెప్టెన్సీని వదులుకోవాలనుకున్నా- ద్రవిడ్ అసలు నిజం చెప్పడంతో ఆగిపోయా' - గంగూలీ

పాకిస్థాన్​ చేతిలో ఓటమి- ఒత్తిడిలో ఉన్న సౌరభ్ గంగూలీ- కెప్టెన్​ను ప్రాంక్ చేసిన హర్భజన్ సింగ్, యువరాజ్, ధోనీ

Sourav Ganguly
సౌరభ్ గంగూలీ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 3:05 PM IST

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Sourav Ganguly : భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్లలో సౌరభ్ గంగూలీ ఒకరు. అయితే అతను కెప్టెన్‌గా ఉన్న సమయంలో భారత డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో ఓ సరదా సంఘటన జరిగింది. పాకిస్థాన్‌తో సిరీస్ జరుగుతున్న సమయంలో బెంగళూరు వేదికగా జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో భారత్ ఓడిపోయింది. ఆ మ్యాచ్‌లో సౌరభ్ గంగూలీ కూడా బ్యాటింగ్‌లో దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. దీనివల్ల అభిమానుల నుంచి అతనికి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది. ఆ పరాజయాల కారణంగా గంగూలీ మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యాడట. అప్పుడే తోటి ఆటగాళ్లు చేసిన పనికి దాదా షాక్ అయ్యారట. గతంలో ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు మరోసారి వైరల్​గా మారాయి.

చాలా ఎమోషనల్
తాను చాలా ఎమోషనల్ వ్యక్తిని అని, కానీ ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడూ బయటకు చూపించనని గంగూలీ గతంలో ఇంటర్వ్యూలో తెలిపాడు. గంగూలీ మాట్లాడుతూ 'ఫామ్​లో లేకపోవడంతో రెండు రోజుల పాటు ఆట నుంచి విరామం తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత వన్డే సిరీస్ కోసం ఉదయం 9 గంటలకు కొచ్చిలో ప్రాక్టీస్ కోసం మైదానానికి వెళ్లాను. ఆ రోజు 50 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉన్నా, అది దాదాపు 100 డిగ్రీల వేడిలా అనిపించింది. ఆ ఎండలో ఒక మూలన కూర్చుని షూస్ వేసుకుని ప్రాక్టీస్‌కు సిద్ధమవుతున్న సమయంలోనే ప్రాంక్ ప్లాన్ చేశారు' అని దాదా వివరణ ఇచ్చాడు.

హర్భజన్ తెచ్చిన ఫేక్ న్యూస్
సరిగ్గా ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన హర్భజన్ సింగ్ ఫేక్ న్యూస్‌తో సౌరభ్ గంగూలీని ఆటపట్టించడం మొదలుపెట్టాడట. హర్భజన్ ఎప్పుడూ ఇలాంటి తుంటరి పనులు చేస్తూనే ఉంటాడని గంగూలీ సరదాగా గుర్తుచేసుకున్నాడు. ఆ రోజు ఉదయం తాము టెస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోవడానికి జట్టులోని ఆటగాళ్లే కారణమని గంగూలీ విమర్శించినట్లు ఒక పత్రికలో కథనం వచ్చిందని భజ్జీ అబద్ధం చెప్పాడు. సహజంగానే పత్రికలు చదవడం వల్ల తాను మానసికంగా ఒత్తిడికి గురవుతానని దాదా చెప్పాడు.

నెగిటివ్ వార్తలు చదివితే అందరూ తనను జడ్జ్ చేస్తున్నారనే ఫీలింగ్ వస్తుందని సౌరభ్ గంగూలీ ఆ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపాడు. భజ్జీ చెప్పిన ఆ ఫేక్ వార్తను విని దాదా తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురైనట్లు చెప్పాడు. అప్పటికే ఫామ్ లేక ఒత్తిడిలో ఉన్న సౌరభ్ గంగూలీకి ఈ వార్త మరింత కోపం తెప్పించింది. తాను ఎప్పుడూ అలా అనలేదని, ఒక వేళ మీరు నేను అలా అన్నానని నమ్మితే కనుక ఈ రోజే తన కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకుంటానని గంగూలీ చాలా సీరియస్‌గా బదులిచ్చాడట.

కిట్ బ్యాగ్ విసిరేసిన గంగూలీ
సెలెక్టర్లకు చెప్పి దయచేసి వేరే ఎవరినైనా కెప్టెన్‌గా పెట్టుకోమని కూడా అతను తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. హర్భజన్ సింగ్ చేసిన ఈ ఏప్రిల్ ఫూల్ నాటకానికి యువరాజ్ సింగ్, ఎంఎస్ ధోనీ కూడా జతకలవడంతో డ్రామా మరింత ముదిరింది. వాళ్లు ఈ ప్రాంక్‌ను దాదాపు 4 నిమిషాల నుంచి 5 నిమిషాల పాటు ఏమాత్రం నవ్వుకోకుండా చాలా సీరియస్‌గా కొనసాగించారు. సహచరులంతా తనను అపార్థం చేసుకున్నారని భావించిన సౌరభ్ గంగూలీ మరింత తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యాడట. కోపంతో తన చేతిలో ఉన్న కిట్ బ్యాగ్‌ను దూరంగా విసిరేసినట్లు చెప్పుకొచ్చాడు. కెప్టెన్‌గా రాజీనామా చేయడానికి దాదా దాదాపుగా సిద్ధమైపోయాడట.

ఎంట్రీ ఇచ్చిన రాహుల్ ద్రవిడ్
ఇక పరిస్థితి పూర్తిగా చేయి దాటిపోతుందనుకున్న సమయంలో రాహుల్ ద్రవిడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చినట్లు గంగూలీ మరో వివరణ ఇచ్చారు. దాదా వద్దకు వచ్చిన ద్రవిడ్, 'ఏయ్! దీన్ని అంత సీరియస్‌గా తీసుకోకు, ఈ రోజు ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే' అని ఒక మాటతో అసలు నిజం బయటపెట్టాడు. ఆ మాట విన్న తర్వాత తాను పూర్తిగా బుక్కయ్యానని, అసలు ఆ రోజు ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే అన్న విషయమే తాను మర్చిపోయానని గంగూలీ నవ్వుతూ చెప్పాడు. అసలు విషయం తెలిసిన తర్వాత సౌరభ్ గంగూలీ కాస్త రిలాక్స్ అయ్యాడట.

అసలు కారణం
ఇలాంటి టెన్షన్ సమయంలో ఇలాంటి పనులు ఎందుకు చేస్తున్నారని అతను సహచరులను అడిగాడట. అయితే దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాన్ని హర్భజన్ సింగ్ చాలా స్పష్టంగా వివరించినట్లు గంగూలీ తెలిపారు. అప్పటికే తీవ్రమైన టెన్షన్‌లో ఉండడంతో, తన సొంత ప్రపంచంలో బందీ అయిపోయాడని, దాని నుంచి అతన్ని బయటకు తీసుకురావడానికే ఈ ప్లాన్ వేశామని భజ్జీ చెప్పారట. ఈ ప్రాంక్ తర్వాత ఆ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడిన గంగూలీ తన ఫామ్‌ను తిరిగి పుంజుకున్నాడు.

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