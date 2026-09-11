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'10వేల రన్స్ చేసినా నేనూ జట్టుకు ఏడాది దూరమయ్యా'- షమీ రీఎంట్రీపై గంగూలీ బిగ్ స్టేట్​మెంట్

మహ్మద్ షమీ ప్రదర్శనపై మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్ గంగూలీ కీలక వ్యాఖ్యలు- టీమ్ఇండియాలోకి పునరాగమనం, 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో ఆడే అవకాశాలపై కామెంట్స్

Shami Comeback
మహ్మద్ షమీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 5:47 PM IST

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Mohd Shami : 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ షమీ టీమ్ఇండియా జెర్సీలో కనిపించలేదు. జట్టు నుంచి అతన్ని తప్పించి ఏడాదిన్నర గడిచింది. ఇదే సమయంలో షమీ దేశవాళీ క్రికెట్‌లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. తన బౌలింగ్​తో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. అయినప్పటికీ జాతీయ జట్టులో అతనికి చోటు మాత్రం దక్కడం లేదు. దీంతో టీమ్ఇండియా అభిమానులు బీసీసీఐ, సెలెక్షన్ కమిటీపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. అయితే రీసెంట్​గా ముగిసిన దులీప్ ట్రోఫీలోనూ ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో జాతీయ జట్టులోకి షమీ పునరాగమనం, 2027 వన్డే ప్రపంచకప్‌లో ఆడే అవకాశాలపై మాజీ క్రికెటర్, మాజీ బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ గంగూలీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

నాకు కూడా అలాగే జరిగింది!
గతేడాది కాలంగా దేశవాళీ క్రికెట్‌లో షమీ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నా టీమ్​లోకి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వకపోవడంపై గంగూలీ మాట్లాడాడు. తాజాగా జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తాను కూడా కెరీర్​లో ఏడాది పాటు జట్టుకు దూరంగా ఉండి తిరిగి రీఎంట్రీ ఇచ్చానని, షమీ కూడా జట్టులో తనకంటూ ఓ స్థానాన్ని తిరిగి సంపాదించుకోగలడని గంగూలీ పేర్కొన్నాడు. "అతను దేశవాళీ క్రికెట్‌లో నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. 10వేల పరుగులు చేసినప్పటికీ నేను కూడా, కెరీర్​లో ఏడాది పాటు జాతీయ జట్టుకు దూరమయ్యాను. కానీ, చివరికి తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాను" అని గంగూలీ పేర్కొన్నాడు.

షమీని విస్మరించడం లేదు
ప్రపంచకప్‌కు ఇంకా ఏడాది సమయం ఉన్నందున ఈ గ్యాప్​లో ఏమైనా జరగవచ్చని గంగూలీ అన్నాడు. "షమీ నిలకడగా రాణించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అతన్ని ఎందుకు ఎంపిక చేయడం లేదో స్పష్టంగా తెలియదు. అయితే 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో అతను ఆడతాడా లేదా? అనేది ఇప్పుడే చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే ఆ టోర్నీకి ఇంకా ఏడాది సమయం ఉంది. షమీ చాలా కాలంగా క్రికెట్ ఆడుతున్నందున అతడిని విస్మరించరని నా అభిప్రాయం" అని గంగూలీ అన్నాడు.

ఇషాన్ కూడా
కాగా, ఇషాన్ కిషన్ సారథ్యంలోని ఈస్ట్ జోన్ జట్టు 14 ఏళ్ల తర్వాత దులీప్ ట్రోఫీ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. ఫైనల్‌లో కిషన్ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో కలిపి మొత్తం 350 పరుగులు నమోదు చేశాడు. దీంతో టీ20లు, వన్డేల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఇషాన్, టెస్టుల్లోనూ పునరాగమనం చేస్తాడని గంగూలీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు. "నేను ఇషాన్ కిషన్‌తో మాట్లాడాను. అతని ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉంది. ప్రతి యువ ఆటగాడు టెస్టు మ్యాచ్‌లు ఆడాలని కోరుకుంటాడు. అతనికి ఆ అవకాశం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను" అని గంగూలీ అన్నాడు. గతంలో విజయ్ హజారే ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీల్లోనూ ఇషాన్ తన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు.

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