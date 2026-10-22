టీమ్ఇండియా నెక్స్ట్ టూర్లో కొత్త DRS టెక్నాలజీ - 'సోనిక్' ఏం చేస్తుందంటే?
టీమ్ఇండియా న్యూజిలాండ్ టూర్లో ఈసారి డీఆర్ఎస్లో ఓ కొత్త టెక్నాలజీ కనిపించనుంది. 'సోనిక్' పేరుతో తీసుకొస్తున్న దీనికి ఐసీసీ అనుమతి ఇచ్చింది. న్యూజిలాండ్లో తయారైన ఈ టెక్నాలజీని భారత్తో జరిగే సిరీస్లో తొలిసారి ఉపయోగించనున్నారు.
Published : October 22, 2026 at 11:01 AM IST
Sonic Technology Cricket DRS : డీఆర్ఎస్లో బ్యాట్కు బాల్ తగిలిందా లేదా అన్న నిర్ణయాలు చాలా కీలకం. కొన్ని సార్లు రీప్లేలో కూడా ఎడ్జ్ స్పష్టంగా కనిపించదు. అప్పుడు ఆడియో ఆధారంగా థర్డ్ అంపైర్ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. భారత్ న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో ఇలాంటి సందర్భాల కోసం 'సోనిక్' అనే కొత్త ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించనున్నారు. న్యూజిలాండ్లో తయారైన ఈ వ్యవస్థ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో పెద్ద సిరీస్లో ఉపయోగించబడటం ఇదే తొలిసారి. ఇప్పటివరకు వర్చువల్ ఐ ప్రధానంగా బాల్ ట్రాకింగ్తో పనిచేస్తుండగా, ఈ టూర్తో ఎడ్జ్ చెక్ చేసే బాధ్యత కూడా అదే సంస్థ తీసుకోనుంది.
సోనిక్ ఏం చేస్తుందంటే?
సోనిక్ ప్రధానంగా ఆడియోను విశ్లేషిస్తుంది. బాల్ బ్యాట్ దగ్గర నుంచి వెళ్లిన సమయంలో వచ్చిన శబ్దాన్ని పరిశీలించి బ్యాట్ బాల్ కాంటాక్ట్ జరిగిందా లేదా తెలుసుకోవడంలో థర్డ్ అంపైర్కు సహాయం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా చాలా చిన్న ఎడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతుంది. కంటికి కనిపించే రీప్లే ఒక్కటే కాకుండా శబ్దానికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో నిర్ణయం తీసుకోవడం సులభమవుతుంది. ఇది డీఆర్ఎస్లో భాగంగానే పని చేస్తుంది. అంటే ప్లేయర్ రివ్యూ తీసుకున్నప్పుడు అవసరమైన సందర్భాల్లో థర్డ్ అంపైర్ సోనిక్ నుంచి వచ్చే ఆడియో సమాచారాన్ని కూడా ఉపయోగించగలడు.
వర్చువల్ ఐకే పూర్తి డీఆర్ఎస్ బాధ్యత
సోనిక్ను న్యూజిలాండ్కు చెందిన వర్చువల్ ఐ సంస్థ రూపొందించింది. ఈ కంపెనీకి బాల్ ట్రాకింగ్ టెక్నాలజీలో ఇప్పటికే చాలా అనుభవం ఉంది. 2008 నుంచే వర్చువల్ ఐ బాల్ ట్రాకింగ్కు ఐసీసీ గుర్తింపు ఉంది. ఇప్పుడు సోనిక్కు కూడా అనుమతి రావడంతో భారత్ పర్యటనలో పూర్తి డీఆర్ఎస్ టెక్నాలజీని అదే సంస్థ అందించనుంది. బాల్ ట్రాకింగ్తో పాటు ఎడ్జ్ను గుర్తించే ఆడియో వ్యవస్థ కూడా వర్చువల్ ఐ నుంచే ఉంటుంది. న్యూజిలాండ్ క్రికెట్, స్కై, వర్చువల్ ఐ కలిసి ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించాయి. ఒకే సంస్థ నుంచి డీఆర్ఎస్కు అవసరమైన ఈ రెండు టెక్నాలజీలు రావడం ఈ సిరీస్లో కొత్త మార్పు.
చాలా పరీక్షల తర్వాతే గ్రీన్ సిగ్నల్
సోనిక్ను డైరెక్ట్ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లోకి తీసుకురాలేదు. ఐసీసీతో కలిసి విస్తృతంగా టెస్టింగ్, వాలిడేషన్ చేశారు. స్వతంత్రంగా కూడా ఈ టెక్నాలజీ పనితీరును పరిశీలించారు. ఈ ప్రక్రియకు బీసీసీఐ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అంపైరింగ్ నిర్ణయాల్లో నమ్మకం చాలా ముఖ్యమని, అందుకే అన్ని రకాల పరీక్షలు పూర్తయ్యాకే అనుమతి ఇచ్చినట్లు న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ అండ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ గ్లెన్ క్రిచ్లీ తెలిపారు. ఐసీసీ, బీసీసీఐ, స్కై, వర్చువల్ ఐ కలిసి ఈ ప్రక్రియలో పనిచేశాయని చెప్పారు. టెక్నాలజీని ఉపయోగించే ముందు దాని ఖచ్చితత్వం, స్థిరత్వం వంటి అంశాలపై కూడా ప్రత్యేకంగా పరిశీలన జరిగింది.
ఏళ్లుగా సోనిక్పై పని
వర్చువల్ ఐ సీఈఓ బెన్ టేలర్ ప్రకారం సోనిక్ వెనుక చాలా సంవత్సరాల రీసెర్చ్, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఖచ్చితత్వం, ఒకే పరిస్థితిలో ఒకే విధంగా పనిచేయడం, అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు అవసరమైన ప్రమాణాలను అందుకోవడంపై తమ టీమ్ పని చేసిందని చెప్పారు. న్యూజిలాండ్లో తయారైన ఈ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు టీమ్ఇండియా ఆడే పెద్ద అంతర్జాతీయ సిరీస్లో ఉపయోగించబడటం తమ సంస్థకు చాలా స్పెషల్ అని పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం భారత్ సిరీస్కే అనుమతి
సోనిక్కు వచ్చిన ఈ అనుమతి ప్రస్తుతానికి న్యూజిలాండ్లో జరిగే భారత్ సిరీస్కే వర్తిస్తుంది. భవిష్యత్తులో మిగతా అంతర్జాతీయ సిరీస్లలో కూడా ఇదే టెక్నాలజీని వాడాలంటే ఐసీసీ నుంచి అవసరమైన అప్రూవల్ ప్రక్రియ కొనసాగాలి. అంటే భారత్ టూర్లో దీని పనితీరును అందరూ దగ్గరగా చూడనున్నారు. ముఖ్యంగా ఎడ్జ్కు సంబంధించిన రివ్యూల సమయంలో సోనిక్ ఎంత స్పష్టమైన సమాచారం ఇస్తుందన్నది ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ తర్వాత కూడా దీన్ని కొనసాగిస్తారా లేదా అన్నది ఐసీసీ అనుమతులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
మూడు ఫార్మాట్లలో సిరీస్
భారత్, న్యూజిలాండ్ పర్యటన మూడు ఫార్మాట్లలో జరగనుంది. ముందుగా ఐదు టీ20 మ్యాచ్లు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత నవంబర్ 4 నుంచి 15 వరకు ఐదు వన్డేలు జరుగుతాయి. చివరగా నవంబర్ 19 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు రెండు టెస్టులు నిర్వహిస్తారు. ఈ మొత్తం పర్యటనలోనే సోనిక్ను డీఆర్ఎస్లో భాగంగా ఉపయోగించనున్నారు. దీంతో ప్లేయర్లు రివ్యూ తీసుకున్నప్పుడు బాల్ ట్రాకింగ్తో పాటు ఎడ్జ్ చెక్ చేసే సమయంలో కూడా వర్చువల్ ఐ టెక్నాలజీ పని చేయనుంది. మరి ఈ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు హైలెట్ అవుతుందో చూడాలి.
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