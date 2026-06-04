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శశిథరూర్‌కు అండగా సోనియా గాంధీ- ఆ స్కామ్ వెనుక కాంగ్రెస్ పెద్దలు : కొచ్చి టస్కర్స్ వివాదంపై లలిత్ మోదీ

సోనియా గాంధీ సహా కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలపై ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ సంచలన ఆరోపణలు- కొచ్చి టస్కర్స్ కేరళ వివాదంలో అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం తనపై తీవ్ర రాజకీయ ఒత్తిడిని తీసుకొచ్చిందని వ్యాఖ్యలు

Lalith Modi On Shashi Tharoor
Lalith Modi On Shashi Tharoor (Source : ANI, IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 11:53 AM IST

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Lalith Modi On Shashi Tharoor : కాంగ్రెస్ మాజీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ, శశిథరూర్ సహా ఇతర సీనియర్ నేతలపై ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించారు. 2010లో ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత సంచలనం సృష్టించిన కొచ్చి టస్కర్స్ కేరళ ఫ్రాంచైజీ వివాదంలో అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం తనపై తీవ్ర రాజకీయ ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిందని ఆరోపించారు. కొచ్చి జట్టు యాజమాన్య నిర్మాణం, సునంద పుష్కర్ పాత్రపై తాను ప్రశ్నలు లేవనెత్తినప్పుడు ఇలా జరిగిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ వివాదంలో కాంగ్రెస్ నేత శశిథరూర్‌కు వెనుకనుండి మద్దతు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీయేనని పేర్కొన్నారు.

ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు తనను చుట్టుముట్టి టార్గెట్ చేశారని, అహ్మద్ పటేల్, ప్రణబ్ ముఖర్జీల నుంచి తనకు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయని స్పష్టం చేశారు. అలాగే రాజీవ్ శుక్లా కూడా తన వద్దకు వచ్చి ఇలా చేయి, అలా చేయి అంటూ ఒత్తిడి తెచ్చారని వివరించారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కొచ్చి టస్కర్స్ వివాదం, తనకు వచ్చిన బెదిరింపులు సహా పలు అంశాలపై లలిత్ మోదీ వివరణ ఇచ్చారు.

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