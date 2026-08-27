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చరిత్ర సృష్టించిన సొనాల్ దినుష- 67ఏళ్ల తర్వాత భారత్‌పై ఆ ఫీట్ సాధించిన బ్యాటర్​గా రికార్డు

భారత్​తో రెండో టెస్టు - బ్యాటింగ్​తో అదరగొట్టిన సొనాల్ దినుష- 25ఏళ్లకే టెస్టుల్లో రేర్ రికార్డు సాధించిన లంక ఆల్​రౌౌండర్

Sonal Dinusha
సొనాల్ దినుష (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 3:42 PM IST

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Ind vs SL Test 2026 : కొలంబో టెస్టులో భారత్​పై ఆతిథ్య శ్రీలంక జట్టు పట్టు వదలకుండా పోరాడుతోంది. రెండో ఇన్నింగ్స్​లో ఫాలోఆన్​లో ఆడుతున్న లంక, మ్యాచ్​ను డ్రా చేసుకునే దిశగా తీసుకెళ్తుంది. ముఖ్యంగా లంక ఆల్​రౌండర్ సొనాల్ దినుష అద్భుతంగా పోరుడుతున్నాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్​లో అతడు సెంచరీ సాధించాడు. ఈ క్రమంలో సొనాల్ టెస్టుల్లో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. భారత్​పై 67ఏళ్ల తర్వాత సెన్సేషనల్ ఫీట్ సాధించాడు. ఇంతకీ అదేంటంటే?

67 ఏళ్ల తర్వాత రేర్ రికార్డు
భారత్‌తో జరుగుతున్న ఈ సిరీస్​లో 25ఏళ్ల శ్రీలంక ఆల్ రౌండర్ సోనల్‌ నాలుగు ఇన్నింగ్స్​ల్లోనూ వరుసగా 50కి పైగా పరుగులు సాధించాడు. రీసెంట్​గా గాలె వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో అతడు వరుసగా 100, 84 స్కోర్లు సాధించాడు. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం కొలంబో సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ క్రికెట్ మైదానంలో జరుగుతున్న రెండో మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో అతడు 103 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ఇప్పుడు రెండో ఇన్నింగ్స్​లో ఐదో రోజు బ్యాటింగ్​లో మరో శతకం బాదేశాడు. దీంతో, గడిచిన 67ఏళ్లలో టెస్టు క్రికెట్‌లో భారత్‌పై వరుసగా నాలుగు ఇన్నింగ్స్‌లలో 50కి పైగా పరుగులు చేసిన క్రికెటర్‌గా సొనాల్ రికార్డు కొట్టాడు.

ఓవరాల్​గా నాలుగో ప్లేయర్​గా!
గతంలో ఇంగ్లాండ్‌ ఆటగాడు డగ్లస్ జార్డిన్ 1932- 34లో తొలిసారి భారత్​పై ఈ ఘనత సాధించాడు. ఆ తర్వాత వెస్టిండీస్‌కు చెందిన క్లైడ్ వాల్కాట్ 1948లో ఈ రికార్డును నెలకొల్పారు. చివరగా 1959లో ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన కెన్ బారింగ్టన్ భారత్‌పై ఈ ఘనతను సాధించాడు. ఆ తర్వాత గడిచిన 67ఏళ్లలో ఏ బ్యాటర్​ కూడా టీమ్ఇండియాపై టెస్టుల్లో వరుసగా నాలుగు ఇన్నింగ్స్​ల్లో 50+ రన్స్ చేయలేదు. తాజాగా 25ఏళ్ల సోనల్ దినుష ఈ ఫీట్ సాధించి అరుదైన జాబితాలో చేరాడు.

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SONAL DINUSHA TEST CAREER
SONAL DINUSHA TEST RECORD VS INDIA
IND VS SL

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