పెళ్లిపై ధోనీ కామెంట్స్ వైరల్- ఇంతకీ ఏమన్నాడంటే?
పెళ్లంటే నిప్పుతో చెలగాటమే అంటూ ధోనీ సరదా వ్యాఖ్యలు
Published : November 29, 2025 at 11:30 AM IST
Ms Dhoni Comments On Marriage : క్రికెట్ మైదానంలో బ్యాట్, కీపింగ్ గ్లౌజు, అద్భుత నాయకత్వంతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటాడు టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ. మైదానంలోనే కాదు బయట కూడా సరదా వ్యాఖ్యలతో అందరినీ నవ్విస్తాడు. ముుఖ్యంగా పెళ్లి గురించి పలు సందర్భాల్లో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు నవ్వులు పూయించాయి. తాజాగా వివాహ వేడుకకు హాజరైన ధోని, వధూవరుల్ని అభినందిస్తూ సరదా వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధోనీ మాటలు, చెప్పిన తీరు, వధూవరులకు ఇచ్చిన సలహాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఏమన్నారంటే?
వధూవరులను అభినందించడానికి స్టేజ్పైకి వెళ్లిన ధోని మైక్ పట్టుకుని మాట్లాడారు. 'పెళ్లి మంచి విషయమే. అయితే ఈ సమయంలో మీరు కొంచెం హడావుడిలో ఉంటారు. కొంతమంది నిప్పుతో ఆడుకోవాలని అనుకుంటారు. మన వరుడు ఉత్కర్ష్ కూడా అలాంటి వారిలో ఒక్కడే' అని ధోని చెప్పగానే అక్కడున్నవారు ఒక్కసారిగా నవ్వులు పూయించారు. అంతటితో ఆగకుండా మరింత చమత్కారంగా ధోని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. 'నేను మాత్రమే ఈ విషయం నుచి తప్పించుకున్నానని, నా భార్య మాత్రం చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారా? కాదు. నా పరిస్థితి కూడా ఇక్కడున్న భర్తలందరి పరిస్థితిలానే ఉంటుంది. నువ్వు వరల్డ్ కప్ గెలిచావా లేదా అన్నదే కాదు. ఇంట్లో పరిస్థితి అందరికీ ఒకటే' అని ధోని చెప్పడంతో అక్కడ ఉన్నవారంతా మరోసారి గట్టిగా నవ్వారు.
వైరల్ వీడియోకు అభిమానుల కామెంట్స్
తర్వాత వధువుకు ధోనీ ప్రత్యేకంగా కొన్ని సూచనలు చేశాడు. 'భర్త కోపంగా ఉన్నప్పుడు, అతనితో వాదించకండి. ఐదు నిమిషాల్లో ఆ కోపం ఆగిపోతుంది. అప్పటి వరకు మీరు శాంతంగా ఉండండి. కుటుంబ జీవితం చాలా సాఫీగా సాగుతుంది. మీకు నా శుభాకాంక్షలు' అని ధోని సింపుల్గా చెప్పాడు. అయితే ఈ వీడియో ఎప్పుడు, ఏ వివాహ వేడుకలో జరిగిందో అనే విషయం స్పష్టంగా తెలియలేదు. గతంలోనే ఈ వీడియో బయటకు వచ్చింది. మళ్లీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ వీడియోకు అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 'ధోని స్టైల్ హ్యూమర్ ఎప్పటికీ బెస్ట్', 'లీడర్ మైదానంలో మాత్రమే కాదు, జీవితంలో కూడా పర్ఫెక్ట్', 'చిన్న చిన్న వాక్యాల్లోనే పెద్ద సలహాలు' అంటూ స్పందించారు.
Captain cool turning into Husband School 😭❤️ pic.twitter.com/tt7nD0I9Uf— Professor Sahab (@ProfesorSahab) November 27, 2025
ఎంఎస్ ధోనీ ఎప్పుడు పబ్లిక్లో కనిపించినా ఆయన మాట్లాడే తీరు, నడుచుకునే విధానం అందరినీ ఆకట్టుకోవడం సహజం. ఈ వివాహ వేడుకలో వధూవరులకు శుభాకాంక్షలతోపాటు ధోని చెప్పిన చమత్కారమైన వ్యాఖ్యలు, చిన్న చిన్న సూచనలు ప్రస్తుతం నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. క్రికెట్ నుంచి విరమణ తీసుకున్నా, ధోనిపై ఉన్న అభిమానం మాత్రం అలాగే కొనసాగుతోంది. మైదానంలో కెప్టెన్ కూల్గా, బయట హాస్యప్రియుడిగా ఇలా రెండు కోణాల్లోనూ ఆయన అభిమానులను అలరిస్తూనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఈ వీడియోలో కూడా అదే ఉంది.
