దీపికా పదుకొణె సినిమాలో స్మృతి మంధాన కాబోయే భర్త- అతడి నెట్వర్త్ ఎంతో తెలుసా?
దీపికా పదుకొణె సినిమాలో నటించిన పలాష్- స్మృతి కాబోయే భర్త మల్టీ టాలెంటెడ్ గురూ!
Published : November 22, 2025 at 6:05 PM IST
Palash Muchhal : ఇటీవల వరల్డ్కప్ గెలిచి జోరుమీదున్న టీమ్ఇండియా వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన, ఇప్పుడు తన వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ కొత్త ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టబోతున్నారు. తన ప్రియుడు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాష్ ముచ్చల్తో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. వీరిద్దరూ నవంబర్ 23న పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారు. అయితే, స్మృతి మంధాన గురించి అందరికీ తెలుసు కానీ, ఆమెను పెళ్లాడబోయే పలాష్ ముచ్చల్ ఎవరు? అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? అతను ఒకప్పుడు స్టార్ హీరో సినిమాలో నటించాడని మీకు తెలుసా? ఆ ఆసక్తికర విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
దీపికా పదుకొణెతో సినిమాలో!
పలాష్ ముచ్చల్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. అంతేకాదు, ఒకప్పుడు నటుడు కూడా. అశుతోష్ గోవారికర్ దర్శకత్వంలో అభిషేక్ బచ్చన్, దీపికా పదుకొణె జంటగా నటించిన 'ఖేలేం హమ్ జీ జాన్ సే' సినిమాలో పలాష్ ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించాడు. అందులో 'జుంకూ' అనే పాత్రను పోషించాడు. అయితే ఆ తర్వాత నటనపై ఆసక్తి తగ్గించుకుని, పూర్తిగా సంగీతం వైపే మొగ్గు చూపాడు. సన్నీ దేఓల్ సినిమా 'డిష్యిం'తో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా మారి 'భూత్నాథ్ రిటర్న్స్'లోని ఫేమస్ సాంగ్ "పార్టీ తో బంతీ హై" కంపోజ్ చేశాడు.
సింగర్- డైరెక్టర్ కూడా!
పలాష్ ముచ్చల్ ఎవరో కాదు బాలీవుడ్ స్టార్ సింగర్ పాలక్ ముచ్చల్ సొంత తమ్ముడు. అక్కలాగే ఇతను కూడా ఇందౌర్ నుంచి వచ్చి ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయ్యాడు. మ్యూజిక్, యాక్టింగే కాకుండా డైరెక్షన్లోనూ పలాష్ తన టాలెంట్ చూపించాడు. అతను డైరెక్ట్ చేసిన 'కామ్ చాలూ హై' అనే సినిమా ప్రతిష్టాత్మక కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో ప్రదర్శితమైంది. వీళ్ల కుటుంబం పేద పిల్లల గుండె ఆపరేషన్ల కోసం చారిటీ చేయడం విశేషం. మంచి విలువలున్న ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కావడంతో స్మృతి కుటుంబ సభ్యులు కూడా పెళ్లికి వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారట!
ఆస్తిపాస్తుల వివరాలు ఇవే!
ఇక వీరిద్దరి ఆస్తుల విషయానికి వస్తే, స్మృతి మంధాన నెట్వర్త్ సుమారు రూ. 33 కోట్లుగా ఉంది. ఇక పలాష్ ముచ్చల్ నెట్వర్త్ రూ. 25 కోట్ల నుంచి రూ. 40 కోట్ల మధ్యలో ఉంటుందని సమాచారం. అంటే ఈ కపుల్ ఉమ్మడి ఆస్తి దాదాపు రూ. 70 కోట్ల వరకు ఉంటుందన్న మాట! నవంబర్ 23న జరగబోయే వీరి వివాహంతో స్మృతి మంధాన ఇందౌర్ కోడలుగా అడుగుపెట్టబోతున్నారు. క్రికెట్, సినిమా రంగాల కలయికగా జరుగుతున్న ఈ పెళ్లి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
గ్రౌండ్లో ప్రపోజల్- సినిమాను మించిన సీన్!
వీరి లవ్ స్టోరీ క్లైమాక్స్ అదిరిపోయింది. స్మృతి మంధాన ఏ గ్రౌండ్లో అయితే వరల్డ్ కప్ గెలిచిందో (ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం), సరిగ్గా అదే గ్రౌండ్లో పలాష్ ఆమెకు ప్రపోజ్ చేశాడు. స్మృతి కళ్లకు గంతలు కట్టి, పిచ్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి మోకాళ్ళపై కూర్చొని ప్రపోజ్ చేస్తూ, రింగ్ తొడిగాడు. అంతకుముందు స్మృతి తన స్నేహితులు జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రాధా యాదవ్తో కలిసి 'మున్నాభాయ్' స్టైల్ వీడియోతో ఈ విషయాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఆఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. 2019 నుంచి వీరిద్దరూ సీక్రెట్గా డేటింగ్లో ఉన్నారు.
ఎంగేజ్మెంట్ కన్ఫార్మ్ చేసిన స్మృతి మంధాన- మోదీ స్పెషల్ విషెస్
'నా వైఫ్ చూస్తుంది, నేను అస్సలు చెప్పను'- మంధానకు రోహిత్ షాకింగ్ ఆన్సర్