హర్మన్తో విభేదాలు!- ఇన్స్టాలో పోస్టు పెట్టిన స్మృతి మంధాన
భారత మహిళా జట్టు మాజీ కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్పై ప్రస్తుత కెప్టెన్ మంధాన పోస్ట్- సోషల్ మీడియాలో వైరల్
Published : October 7, 2026 at 6:42 PM IST
Smriti Mandhana On Harmanpreet : భారత మహిళా జట్టు మాజీ కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్తో తనకు విభేదాలు ఉన్నాయంటూ ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుత కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది. హర్మన్ నాయకత్వంలో ఆడడం చాలా సంతోషంగా అనిపించిందని మంధాన పోస్టులో పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టు వైరల్గా మారింది.
'ఇన్ని సంవత్సరాలు నీతో కలిసి ఆడటం ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చింది. నీ పదేళ్ల నాయకత్వం అద్భుతంగా సాగింది. మన దేశానికి మరిన్ని విజయాలు అందించేందుకు మనం ఇద్దరం కలిసి కృషి చేద్దాం' అని మంధాన పోస్టులో రాసుకొచ్చింది. దీంతో వాళ్లిద్దరి మధ్య విభేదాలు అంటూ జరుగుతన్న ప్రచారానికి పరోక్షంగా జవాబిచ్చినట్లైంది.
అయితే జట్టుకు సుదీర్ఘకాలంగా కెప్టెన్సీ వహించిన హర్మన్ ప్రీత్ మంగళవారం ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంది. ఆ తర్వాత కొద్ది గంటల్లోనే స్మృతి మంధానను అన్ని ఫార్మాట్ల మహిళల టీమ్ఇండియా జట్టుకు కెప్టెన్గా నియమిస్తూ బీసీసీఐ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ క్రమంలో ఈ ఇద్దరి మధ్య కొంతకాలంగా విభేదాలు ఉన్నాయని, డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కనీసం ఒకరి మొహం ఇంకొకరు చూసుకోలేని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని కథనాలు వచ్చాయి.