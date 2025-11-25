ETV Bharat / sports

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఇన్​స్టాలో పోస్ట్ పెట్టిన పలాక్ ముచ్చల్​

Smriti Mandhana Wedding
Smriti Mandhana Wedding (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 10:50 AM IST

Smriti Mandhana Wedding Postponed : భారత స్టార్ మహిళా క్రికెటర్‌ స్మృతి మంధాన, మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ పలాశ్‌ ముచ్చల్ వివాహం అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల వాయిదా పడింది. ఆదివారం జరగాల్సిన వారికి పెళ్లికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు జరిగిపోయినా, చివరి నిమిషంలో జరిగిన పరిణామాలు వేడుకలను నిలిపేశాయి. ఆ తర్వాత స్మృతి ఇన్​స్టాలో కొన్ని వీడియోలు డిలీట్ చేయడంతో రకరకాల రూమర్లు వచ్చాయి. వాటిపై పలాశ్ సోదరి పలాక్ పరోక్షంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
స్మృతి మంధాన పెళ్లి వేడుకలు కొనసాగుతున్న సమయంలోనే, ఆమె తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన గుండెపోటు లక్షణాలతో ఆయన అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు ఆయనను సాంగ్లీలోని ఒక ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందుతున్నట్టు కుటుంబ వర్గాలు తెలిపాయి.

అలాంటి పరిస్థితుల్లో పెళ్లి వేడుకలు కొనసాగించడం సరైంది కాదని స్మృతి మంధాన స్పష్టంగా చెప్పినట్టు ఆమె మేనేజర్ తుహిన్ మిశ్రా మీడియాకు తెలిపారు. కుటుంబ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, పెళ్లిని నిరవధికంగా వాయిదా వేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. కొన్ని రోజుల క్రితమే మంధాన- పలాశ్‌ వివాహానికి సంబంధించిన మెహందీ, హల్దీ, సంగీత్ కార్యక్రమాలు జరిగాయి.

మామ తర్వాత అల్లుడు!
ఆ వేడుకల్లో భారత మహిళా క్రికెటర్లు జెమీమా రోడ్రిగ్స్, షెఫాలీ వర్మ, రాధా యాదవ్, అరుంధతి రెడ్డి, రిచా ఘోష్ పాల్గొని సందడి చేశారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆ ఫంక్షన్ల ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఆదివారం రాత్రి పలాశ్ ముచ్చల్ కూడా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఎసిడిటీ కారణంగా ఆయనకు అసౌకర్యం కలిగిందని వైద్యులు నిర్ధరించారు. వెంటనే ఆయన్ను కూడా ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స అనంతరం పలాశ్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరంగా మారడంతో డిశ్చార్జ్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది.

పోస్టులు డిలీట్​
అదే సమయంలో స్మృతి మంధాన తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలోంచి పెళ్లికి సంబంధించిన అన్నీ పోస్ట్‌లను తీసివేశారు. ప్రపోజల్ వీడియో, అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టులు కూడా డిలీట్ చేయడటంతో అభిమానుల్లో ఆందోళన రేపింది. దీంతో రకరకాల వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అయితే, పలాశ్‌తో కలిసి ఉన్న కొన్ని క్యాజువల్ ఫోటోలు మాత్రం స్మృతి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అలాగే ఉన్నాయి.

పలాక్ ముచ్చల్ స్పందన
వరుస సంఘటనల నేపథ్యంలో పలాశ్‌ సోదరి, ప్రసిద్ధ గాయని పలాక్ ముచ్చల్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో స్టోరీ షేర్ చేశారు. "స్మృతి మంధాన నాన్నగారికి అనారోగ్యం కారణంగా, స్మృతి- పలాశ్‌ వివాహం ప్రస్తుతానికి వాయిదా పడింది. ఇది చాలా సున్నితమైన సమయం. అందరూ ఇరు కుటుంబాల గోప్యతను గౌరవించాలని మనవి చేస్తున్నాం" అంటూ రాసుకొచ్చారు.

Smriti Mandhana Wedding Postponed
పలాక్ ముచ్చల్ పోస్ట్ (palak muchhal instagram)

ఎప్పుడు పెళ్లి?
ఇరు కుటుంబాల ప్రకారం, స్మృతి- పలాశ్​ పెళ్లి తేదీపై ఇప్పుడేమీ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. స్మృతి తండ్రి పూర్తిగా కోలుకుని, కుటుంబ పరిస్థితులు చక్కబడిన తర్వాతే తదుపరి తేదీని ప్రకటిస్తారని తెలుస్తోంది.

