స్టేడియంలో మొదలై- సోషల్ మీడియాలో ముగిసింది- స్మృతి లవ్ స్టోరీలో ఊహించని ట్విస్టులు!

ప్రపోజల్ నుంచి పెళ్లి క్యాన్సిల్ వరకు ఏం జరిగింది? - తండ్రి అనారోగ్యం, సోషల్ మీడియా రూమర్స్, ఆరోపణల వల్లే ఈ నిర్ణయమా? - పరువు నష్టం దావా వేస్తానంటూ పలాశ్​ వార్నింగ్ ఎందుకిచ్చారు?

Smriti Mandhana & Palash Muchhal
Smriti Mandhana & Palash Muchhal (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 6:33 PM IST

3 Min Read
Smriti Mandhana Palash Muchhal : భారత మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాశ్​ ముచ్చల్ ప్రేమకథ ఒక సినిమాను తలపించేలా సాగింది. డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో లవ్ ప్రపోజల్, వరల్డ్ కప్ గెలిచిన ఆనందం, చేతి మీద పచ్చబొట్టు, ఇలా ఎంతో రొమాంటిక్‌గా సాగిన వీరి ప్రయాణం చివరకు పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్లి, అర్థాంతరంగా ఆగిపోయింది. నవంబర్ 23న జరగాల్సిన పెళ్లిని రద్దు చేసుకుంటున్నట్లు ఇద్దరూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. అసలు వీరి లవ్ స్టోరీలో ఇయర్స్ వారీగా ఏం జరిగింది? ఆఖరి నిమిషంలో పెళ్లి ఎందుకు ఆగిపోయింది?

2019 నుంచి 2024: పరిచయం, ప్రేమ
వీరిద్దరి ప్రయాణం 2019లో మొదలైంది. అప్పటికే స్మృతి టీమ్​ఇండియాలో స్టార్ ప్లేయర్. మ్యూజిక్, స్పోర్ట్స్ పట్ల ఆసక్తి వీరిని దగ్గర చేసింది. వీరిద్దరూ కలిసి పుట్టినరోజులు, యానివర్సరీలు జరుపుకుంటున్న ఫోటోలు పలాశ్​ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కనిపిస్తాయి. మార్చి 2023లో స్మృతి కెప్టెన్సీలో ఆర్సీబీ టీమ్ డబ్ల్యూపీఎల్ ట్రోఫీ గెలిచినప్పుడు పలాశ్​ ఆ ట్రోఫీతో కలిసి ఫోటో దిగాడు. ఇక జూలై 2024లో తమ రిలేషన్‌షిప్ 5 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి సోషల్ మీడియా ద్వారా తమ బంధాన్ని అఫీషియల్ చేశారు.

నవంబర్ 2025: వరల్డ్ కప్ విజయం, ప్రపోజల్
నవంబర్ 2025లో స్మృతి మంధాన కెరీర్​లోనే అతిపెద్ద విజయం దక్కింది. నవీ ముంబైలో జరిగిన ఫైనల్​లో సౌతాఫ్రికాను ఓడించి భారత్ వరల్డ్ కప్ గెలిచింది. ఆ సెలబ్రేషన్స్​లో పలాశ్​ కూడా పాల్గొన్నాడు. తన చేతిపై స్మృతి జెర్సీ నెంబర్ 'SM 18' టాటూ వేయించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నవంబర్ 21న స్మృతిని అదే డీవై పాటిల్ స్టేడియంకు తీసుకెళ్లి, కళ్లకు గంతలు కట్టి సర్​ప్రైజ్ చేసి, మోకాళ్లపై కూర్చుని ప్రపోజ్ చేశాడు. అప్పుడు వారి ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగింది.

నవంబర్ 23, 24: ఆగిపోయిన పెళ్లి
నవంబర్ 23న స్మృతి స్వస్థలమైన సాంగ్లీలో పెళ్లి వేడుకలు మొదలయ్యాయి. స్నేహితులు, టీమ్ మేట్స్ కూడా వచ్చారు. కానీ అదే రోజు ఉదయం స్మృతి తండ్రికి గుండె సంబంధిత సమస్య రావడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. దీంతో పెళ్లి వాయిదా పడింది. ఆ మరుసటి రోజు అంటే నవంబర్ 24న పలాశ్​ ముచ్చల్ కూడా అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. మొదట సాంగ్లీలో, ఆ తర్వాత ముంబైలో చికిత్స తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన రూమర్స్ మరింత వైరల్ అయ్యాయి.

డిసెంబర్ 7: పెళ్లి రద్దు, స్మృతి స్టేట్‌మెంట్
సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలకు చెక్ పెడుతూ స్మృతి మంధాన డిసెంబర్ 7న ఒక ప్రకటన చేశారు. "నా పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయింది. దయచేసి మా ప్రైవసీని గౌరవించండి. దీని గురించి అనవసర ప్రచారం వద్దు. ఈ విషయం ఇక్కడితో వదిలేయండి. నా దృష్టి అంతా ఇకపై క్రికెట్ మీదే ఉంటుంది. దేశం కోసం ట్రోఫీలు గెలవడమే నా లక్ష్యం" అని చాలా పరిణితితో స్పందించారు.

పలాశ్​ వార్నింగ్
స్మృతి పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే పలాశ్​ కూడా స్పందించారు. "నా జీవితంలో ఇది చాలా క్లిష్టమైన సమయం. నా వ్యక్తిగత విషయాలపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేయడం చాలా బాధాకరం. తప్పుడు వార్తలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని హెచ్చరించారు. తానూ ఈ రిలేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి మూవ్​ఆన్ అవుతున్నట్లు తెలిపారు.

ఇకపై క్రికెట్టే లోకం
పెళ్లి రద్దు తర్వాత స్మృతి మంధాన పూర్తిగా క్రికెట్‌పైనే ఫోకస్ పెట్టారని తెలుస్తోంది. జనవరి 9 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ఆర్సీబీ జట్టును నడిపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరోవైపు స్మృతి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పలాశ్​ను అన్‌ఫాలో చేయడం, ఎంగేజ్‌మెంట్ రింగ్ లేకుండా కనిపించడం వీరి బంధం పూర్తిగా తెగిపోయిందనడానికి నిదర్శనం.

