స్మృతి మంధాన తండ్రికి అస్వస్థత -పెళ్లి వాయిదా!
స్మృతి ఇంట్లో విషాదం- పెళ్లికి కొన్ని గంటల ముందు మంధాన తండ్రికి అస్వస్థత
Published : November 23, 2025 at 5:06 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 5:18 PM IST
Smriti Mandhana Marriage : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన పెళ్లికి కొన్ని గంటల ముందు ఇంట్లో విషాదం నెలకొంది. వివాహ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆమె తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీంతో ఈరోజు జరగాల్సిన వివాహ వేడుక వాయిదా పడింది. మరోవైపు ఫ్యాన్స్ ఆందోళనలో ఉన్నారు.
మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లి సండోలి రోడ్డులోని మంధాన ఫామ్ హౌస్లో స్మృతి-పలాష్ వివాహ వేడుకకు గ్రాండ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే హల్దీ, సంగీత్ వేడుకలు పూర్తయ్యాయి. ఆదివారం సాయంత్రం పెళ్లి జరగాల్సి ఉంది. కానీ ఇంతలోనే స్మృతి మంధాన తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. ఆయనను వెంటనే సాంగ్లిలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
అయితే తండ్రి అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో ఈ పరిస్థితుల్లో పెళ్లి చేసుకోవడానికి స్మృతి నిరాకరించింది. దీంతో పెళ్లిని వాయిదా వేశారు. అతిథులను వెనక్కి పంపుతున్నారని, వివాహం నిలిపివేసినట్లు సమాచారం అందింది.
'ఇవాళ ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడే ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడం మొదలైంది. ఆయన కోలుకుంటారోమో అని మేం కొంతసేపు వేచి చూశాము. కానీ ఆయన ఆరోగ్యం మరింత క్షీణిస్తోంది. అందుకే ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకూడదని అనుకున్నాము. వెంటనే అంబులెన్స్లో ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించాం' అని స్మృతి మేనేజర్ తుహిన్ మిశ్రా ఆదివారం మీడియాతో తెలిపారు. కాగా, స్మృతి మంధాన- పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం ఆదివారం (నవంబర్ 23) సాయంత్రం 4:30 గంటలకు జరగాల్సి ఉంది. అయితే, ఈ సంఘటన కారణంగా వేడుకను వాయిదా వేశారు.