స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ డిశ్చార్జి- మళ్లీ హాస్పిటల్​లో చేరిన పలాశ్- అసలేం జరుగుతోంది?

ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయిన శ్రీనివాస్- పెళ్లిపై నో అప్డేట్

Smriti Mandhana Palash Muchhal
Smriti Mandhana Palash Muchhal (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Smriti Mandhana Father Health Update : టీమ్ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన తండ్రి శ్రీనివాస్‌ మంధాన ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యారు. ఇప్పుడు శ్రీనివాస్‌ ఆరోగ్యం మెరుగుపడినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆయన్ను ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి చేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం అతడి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. కాగా, ఆదివారం స్మృతి పెళ్లి వేడుకలో శ్రీనివాస్​కు గుండెపోటు లక్షణాలు రావడంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించారు.

పలాశ్ మళ్లీ హాస్పిటల్​కు
పలాశ్‌ ముచ్చల్​ను మళ్లీ హాస్పిటల్​లో చేర్పించారు. ఆదివారం పలాశ్ కూడా అస్వస్థతకు గురి కావడంతో ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు. అనంతరం వెంటనే డిశ్చార్చి అయ్యాడు. అయితే తాజాగా ఇన్‌ఫెక్షన్‌, అసిడిటీ కారణంగా మరోసారి హాస్పిటల్​లో చేరాడు. స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్‌ మంధాన అనారోగ్యానికి గురవడం వల్ల ఆందోళనతో తన కుమారుడు ఒత్తిడికి లోనయ్యాడని పలాశ్‌ ముచ్చల్‌ తల్లి అమిత తెలిపారు.

నో అప్డేట్
నవంబర్ 23న స్మృతి- పలాశ్ పెళ్లి జరగాల్సి ఉండేది. అయితే ఆ రోజు ఉదయం బ్రేక్​ ఫాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఛాతినొప్పి రావడంతో ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించింది. దీంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు శ్రీనివాస్​ను అదే రోజు హాస్పిటర్​లో చేర్పించారు. దీంతో స్మృతి- పలాశ్ నిరవధిక వాయిదా పడింది. ఇప్పటికైతే స్మృతి మంధాన- పలాశ్‌ ముచ్చల్‌ పెళ్లికి సంబంధించి మాత్రం కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎలాంటి అప్డేట్‌ రాలేదు. అయితే స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ డిశ్చార్జి అవ్వడంతో కాస్త హ్యాపీగా ఫీలైన ఆమె ఫ్యాన్స్, పలాశ్ మళ్లీ జాయిన్ కావడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. అసలేం జరుగుతుందంటూ కామెంట్లు షేర్ చేస్తున్నారు.

ఫొటోలు డిలీట్
అంతకుముందు మహారాష్ట్ర సాంగ్లీలో ఓ ఫామ్​హౌస్​లో స్మృతి- పలాశ్‌ పెళ్లి వేడుకలు, సంగీత్, హల్దీ, మెహందీ ఈవెంట్లు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలు మహిళా క్రికెటర్లు హాజరై సందడి చేశారు. కాబోయే భర్త పలాశ్​తో స్మృతి డ్యాన్స్ స్టెప్పులు వేసింది. ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను ఆమె స్వయంగా తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్ట్ చేసింది. అవి నిమషాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే తండ్రి అనారోగ్యం పాలవ్వడం, పెళ్లి పోస్ట్​పోన్ కావడంతో ఆమె ఈ వేడుకలు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియా నుంచి తొలగించింది. కానీ, స్మృతికి ప్రపోజ్ చేసిన వీడియో మాత్రం పలాశ్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ నుంచి తొలగించలేదు.

పలాశ్- స్మృతి ప్రేమ కథ
మంధాన - పలాశ్ 2019 నుంచి ప్రేమలో ఉన్నారు. కానీ కొన్నేళ్లపాటు వాళ్ల రిలేషన్​ను సీక్రెట్​గా ఉంచారు. కానీ, ఈ ఇద్దరు పలుమార్లు కెమెరా కంటికి చిక్కారు. ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా హింట్ ఇస్తూ, సోషల్ మీడియాలో పోస్టులతో రిలేషన్​ను కన్ఫార్మ్ చేశారు. ​పలాశ్ బాలీవుడ్‌లో సంగీత దర్శకుడు. అతను ఇప్పటికే చాలా చిత్రాలకు సంగీతం సమకూర్చాడు. దీపికా పదుకొణె లీడ్ రోల్​లో వచ్చిన 'ఖేలేం హమ్ జీ జాన్ సే' సినిమాలో పలాష్ ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించాడు. అందులో 'జుంకూ' అనే పాత్రను పోషించాడు.

