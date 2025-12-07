ETV Bharat / sports

పలాశ్ ముచ్చల్​తో వివాహం రద్దు చేసుకున్నట్లు స్మృతి మంధాన ధ్రువీకరణ- రెండు కుటుంబాల గోప్యతకు భంగం కలిగించవద్దని అభ్యర్థన

Smriti Mandhana and Palash
Smriti Mandhana and Palash (Palash Insta Post)
Smriti Mandhana Wedding Called Off : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన- పలాశ్ ముచ్చల్ పెళ్లి రద్దు అయ్యింది. ఈ విషయాన్ని స్మృతి మంధాన ఆదివారం స్వయంగా ధ్రువీకరిస్తూ ఇన్​స్టా స్టోరీలో ప్రకటించింది. అయితే ఈ విషయంలో తమ రెండు కుటుంబాలకు కాస్త ప్రైవసీ ఇవ్వాలని అభిమానులకు ఆమె రిక్వెస్ట్ చేశారు. మరోవైపు పలాశ్​ ముచ్చల్​ కూడా తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో తమ పెళ్లి రద్దు అయినట్లు తెలిపాడు.

వాస్తవానికి, నవంబర్ 23న స్మృతి- పలాశ్ పెళ్లి జరగాల్సి ఉండేది. అయితే ఆ రోజు ఉదయం బ్రేక్​ ఫాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు హాస్పిటల్​లో చేర్పించారు. ఆ తరువాత పలాశ్ కూడా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో స్మృతి- పలాశ్ పెళ్లిని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు. చివరకి స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ డిశ్చార్జి అవ్వడంతో కాస్త హ్యాపీగా ఫీలైన ఆమె ఫ్యాన్స్, పలాశ్ మళ్లీ అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరడంతో ఆందోళన చెందారు. చివరకు అతని ఆరోగ్యం కుదుటపడింది. రీసెంట్​గా ఎయిర్​పోర్ట్​లో పలాశ్ కనిపించి దృశ్యాలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి.

అంతా ఒకే అనుకుంటే
స్మృతి- పలాశ్ పెళ్లి వ్యవహారంలో అనేక రూమర్స్ వచ్చాయి. దీనిపై పలాశ్ తల్లి అమిత ఇటీవల స్పందించారు. అతి త్వరలోనే వాళ్ల పెళ్లి జరుగుతుందని అన్నారు. స్మృతి తండ్రితో పలాశ్​కు మంచి అనుబంధం ఉందని అందుకే తాము పెళ్లి వాయిదా వేసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఆయన పూర్తిగా కోలుకొని ఆరోగ్యంగా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి ఉంటుందని తెలిపారు. పెళ్లి వేడుకలకు కుటుంబ సభ్యులంతా మానసికంగా, శారీరకంగా రెడీగా ఉండాలని పలాశ్ కోరుకుంటున్నట్లు ఆమె వివరించారు. కానీ తమ పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయ్యిందని ఇప్పుడు పలాశ్ స్వయంగా ప్రకటించడం గమనార్హం.

అన్నీ డిలీట్
తమ పెళ్లి వేడుకలకు సంబంధించి ఫొటోలు, వీడియోలను ఇప్పటికే డిలీట్ చేసిన స్మృతి, ఇప్పుడు పలాశ్​తో దిగిన ఫొటోలను కూడా తొలగించింది. అతడిని అన్​ఫాలో కొట్టేసింది. ప్రస్తుతం స్మృతి ఇన్​స్టా అకౌంట్​లో పలాశ్​కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ఒక్కడి కూడా లేవు.

చీటింగ్ ఆరోపణలు
మరోవైపు పలాశ్​కు మరో అమ్మాయితో క్లోజ్​ ఎఫైర్స్ ఉన్నాయనే​ రూమర్స్​ వచ్చాయి. స్మృతిని కించపరుస్తూ పలాశ్ ఇంకో అమ్మాయితో చాట్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో అతడు స్మృతిని చీట్ చేస్తున్నాడంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్​ చేశారు. కానీ దీనిపై అటు స్మృతి కానీ, పలాశ్ కానీ ఇద్దరూ ఏమీ మాట్లాడలేదు. కుటుంబ సభ్యులు కూడా స్పందించలేదు. దీంతో వాళ్లిద్దరి పెళ్లి త్వరలోనే జరుగుతుందని ఫ్యాన్స్ అనుకున్నారు. తాజాగా స్మృతి వీటన్నింటికీ ఫుల్​ స్టాప్​ పెట్టారు. పెళ్లి రద్దు అయినట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పష్టం చేశారు.

మరి అలా ఎందుకు?
అయితే ఈ పలాశ్​పై ఇప్పటికే అనేక ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కారణంగా వీళ్ల పెళ్లిపై సస్పెన్స్ నెలకొంది. కానీ, ఈ ఇద్దరూ తమతమ ఇన్​స్టాగ్రామ్ అకౌంట్​ బయోలో దిష్టికి సంబంధించిన ఎమోజీ యాడ్ చేసుకున్నారు. దీంతో వాళ్లిద్దరి మధ్య ఎలాంటి విబేధాలు లేవని, తమా కలిసే ఉన్నామని ఇలా పరోక్షంగా తెలిపారేమో అని నెటిజన్లు భావించారు. కానీ తాజా ప్రకటనతో మరి అసలు ఆ ఎమోజీ ఎందుకు పెట్టారు అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.

