భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్గా స్మృతి మంధాన నియామకం
ఇది తనకు దక్కిన ప్రత్యేకమైన గౌరవంగా పేర్కొన్న స్మృతి- భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టును ముందుకు తీసుకెళ్లెందుకు తనవంతు కృషి చేస్తానన్న మంధాన
భారత మహిళ క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్గా స్మృతి మంధాన (AFP)
Published : October 6, 2026 at 9:37 PM IST
Smriti Mandhana Appointed India Womens Captain : భారత మహిళ క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్గా సీనియర్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన నియమితులయ్యారు. ఇది తనకు దక్కిన ప్రత్యేకమైన గౌరవంగా స్మృతి పేర్కొన్నారు. భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టును మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లెందుకు తనవంతు కృషి చేస్తానని ఆమె స్పష్టం చేశారు. భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు సారథ్యం నుంచి హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ వైదొలిగిన నేపథ్యంలో ఆమె స్థానంలో స్మృతి మంధానను కెప్టెన్గా చేస్తూ బీసీసీఐ ప్రకటన విడుదల చేసింది. స్మృతి మంధానకు బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు మిథున్ మన్హాస్, కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.