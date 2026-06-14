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స్మృతి మంధాన హాఫ్ సెంచరీ- రిచా ఘోష్ విధ్వంసం- పాకిస్థాన్​పై భారత్ భారీ స్కోర్

టీ20 వరల్డ్​కప్ - పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​- ముగిసిన భారత్ ఇన్నింగ్స్- రాణించిన స్మృతి, హర్మన్, రిచా ఘోష్

Ind vs Pak
Ind vs Pak (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 8:56 PM IST

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Ind vs Pak T20 World Cup : 2026 వరల్డ్​కప్​లో పాకిస్థాన్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో భారత్ బ్యాటింగ్ ముగిసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో టీమ్ఇండియా 6 వికెట్ల నష్టానికి 170 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన (68 పరుగులు) సూపర్ హాఫ్ సెంచరీకి తోడు చివర్లో రిచా ఘోష్ (34 పరుగులు, 17 బంతుల్లోనే) మెరుపులు మెరిపించింది. దీంతో భారత్​కు మంచి స్కోర్ దక్కింది. పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో సాదియా, ఫాతిమా చెరో 2, తస్మియా, రమీన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

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IND VS PAK T20 WORLD CUP
IND VS PAK LIVE SCORE
T20 WORLD CUP

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