స్మృతి మంధాన హాఫ్ సెంచరీ- రిచా ఘోష్ విధ్వంసం- పాకిస్థాన్పై భారత్ భారీ స్కోర్
టీ20 వరల్డ్కప్ - పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్- ముగిసిన భారత్ ఇన్నింగ్స్- రాణించిన స్మృతి, హర్మన్, రిచా ఘోష్
Published : June 14, 2026 at 8:56 PM IST
Ind vs Pak T20 World Cup : 2026 వరల్డ్కప్లో పాకిస్థాన్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో భారత్ బ్యాటింగ్ ముగిసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో టీమ్ఇండియా 6 వికెట్ల నష్టానికి 170 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన (68 పరుగులు) సూపర్ హాఫ్ సెంచరీకి తోడు చివర్లో రిచా ఘోష్ (34 పరుగులు, 17 బంతుల్లోనే) మెరుపులు మెరిపించింది. దీంతో భారత్కు మంచి స్కోర్ దక్కింది. పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో సాదియా, ఫాతిమా చెరో 2, తస్మియా, రమీన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
Third highest total in ICC Women's T20 WCs, thanks to #SmritiMandhana's masterclass! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) June 14, 2026
Pakistan will have to pull off a record run-chase to win this 😳
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