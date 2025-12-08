ETV Bharat / sports

'నాకు ప్రశాంతత అంటే అది కాదు!'- పెళ్లి రద్దైన తర్వాత స్మృతి మంధాన తొలి పోస్ట్

7 వర్డ్స్​ క్యాప్షన్​తో స్మృతి మంధాన కొత్త పోస్ట్- పెళ్లి రద్దైన మరుసటిరోజే!

smriti-mandhana
smriti mandhana (smriti-mandhana X account)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Smriti​ Mandhana Latest Insta Post : టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన పెళ్లి రద్దు చేసుకున్న మరుసటిరోజే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. ఈ పోస్టుకు ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది. దీంతో ఈ క్యాప్షన్ అందర్నీ ఆకర్షిస్తోంది. మరి మంధాన తాజాగా షేర్ చేసిన పోస్టు ఏంటి? ఈ పోస్టుకు రాసిన క్యాప్షన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం!

పలాశ్ ముచ్చల్​తో వెడ్డింగ్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నట్లు అదివారం ప్రకటన చేసిన మంధాన, మరుసటి రోజే సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేసింది. అయితే ఈ పోస్ట్ ప్రమోషన్​కు సంబంధించింది. ఓ బ్రాండ్​ను ప్రమోట్ చేస్తున్న ఆమె ఎండార్స్​మెంట్​కు సంబంధించిన వీడియోను తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్​లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ పోస్ట్​కు "నాకు ప్రశాంతత అంటే మౌనం కాదు, నియంత్రణ" అంటూ రాసుకొచ్చింది. దీంతో ఈ క్యాప్షన్ అందర్నీ ఆకర్షిస్తుంది. ఆమె లైఫ్​లో ప్రస్తుత పరిస్థితిని ఉద్దేశించే ఇలా రాసిందంటూ ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. అలాగే జరిగింది మర్చిపోయి, ముందుకు సాగుతూ కెరీర్​లో ఇంకెంతో సాధించాలంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

మా గోప్యతను గౌరవించండి
అయితే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాశ్ ముచ్చల్​తో తన వివాహం రద్దు చేసుకున్నట్లు రీసెంట్​గా మంధాన సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటన చేసింది. "గత కొన్ని వారాలుగా నా జీవితం చుట్టూ చాలా ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో నేను మాట్లాడటం ముఖ్యమని భావిస్తున్నా. నా గురించి అన్నీ గోప్యంగా ఉండాలని భావించే వ్యక్తిని నేను. కానీ, వివాహం రద్దయిందని స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నా. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో ముగిస్తారని భావిస్తున్నా. రెండు కుటుంబాల గోప్యతను గౌరవించి ముందుకు సాగేందుకు స్పేస్‌ ఇవ్వాలని కోరుతున్నా. భారత్‌ తరఫున మరిన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడి ట్రోఫీలు గెలిచేలా కృషి చేస్తా. మీ అందరి మద్దతుకు ధన్యవాదాలు. ముందుకు సాగవలసిన సమయం ఇది" అని మంధాన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చింది.

ఇది నా జీవితంలో కష్ట సమయం
"నేను జీవితంలో ముందుకు వెళ్లాలని నిశ్చయించుకున్నాను. ఆధారాల్లేని వదంతులను ఈజీగా నమ్మకూడదని కోరుతున్నా. ఇది నా జీవితంలో అత్యంత కష్టసమయం. ఆధారాల్లేని ఈ వదంతులు వ్యాప్తి చేసేముందు ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఇలాంటి అంశాల్లో మన మాటలు అవతలి వ్యక్తిని బాధిస్తాయనే విషయాన్ని గుర్తించి అర్థం చేసుకోవాలి. నా ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే, తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసే వారిపై మా లీగల్‌ టీమ్‌ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ కష్ట సమయంలో నాకు అండగా నిలిచినవారికి ధన్యవాదాలు" అని పలాశ్‌ మచ్చల్‌ తన ఇన్​స్టా స్టోరీలో రాసుకొచ్చారు

కాగా, ఈ ఇద్దరి పెళ్లి గతనెల 23న జరగాల్సింది. కానీ, ఆ రోజు మంధాన తండ్రి శ్రీనివాస్ ఆనారోగ్యానికి గురవ్వడంతో పెళ్లి వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత స్మృతిని కించపరుస్తూ పలాశ్ ఇంకో అమ్మాయితో చనువుగా చాటింగ్ చేశాడని ఆరోపిస్తూ కొన్ని స్క్రీన్ షాట్లు వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై ఇరు కుటుంబాలు స్పందించలేదు. అనంతరం తమ పెళ్లి రద్దు చేసుకున్నట్లు మంధాన- పలాశ్ వేర్వేరుగా ప్రకటన విడుదల చేశారు.

TAGGED:

MANDANA LATEST NEWS
MANDANA PALASH MUCHHAL BREAKED UP
PALASH MUCHHAL LATEST NEWS
MANDANA LATEST INSTA POST
MANDANA LATEST INSTA POST

