బ్రెజిల్ను ఇంటికి పంపిన నార్వే- జర్మనీకి జలక్కిచ్చిన పరాగ్వే- FIFAలో బిగ్గెస్ట్ జాయింట్ కిల్లర్ మ్యాచ్లివే!
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో జర్మనీ, బ్రెజిల్, నెదర్లాండ్స్ వంటి దిగ్గజాలకు షాకిచ్చిన చిన్న జట్లు- డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను ముప్పతిప్పలు పెట్టిన కేప్ వర్దే. ఈ సీజన్లో మెరిసిన పసికూనలపై ప్రత్యేక కథనం
Published : July 12, 2026 at 7:03 PM IST
FIFA 2026 World Cup : 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్ దాదాపు ముగింపు దశకు చేరుకుంది. క్వార్టర్ ఫైనల్ పోరు ముగిసింది. ఛాంపియన్గా నిలించేందుకు నాలుగు జట్లు కేవలం రెండు అడుగల దూరంలో ఉన్నాయి. అంచనాలకు ఏమాత్రం అందకుండా సాగుతున్న ఈ మెగా టోర్నీలో కొన్ని సంచలనాలు నమోదయ్యాయి. ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో తిరుగులేని శక్తులుగా వెలుగొందుతున్న అగ్రశ్రేణి జట్లను కొన్ని పసికూనలు మట్టికరిపించాయి. దిగ్గజ టీమ్ల ప్రపంచకప్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లి కొండల్లాంటి జట్లను ఓడించి 'జెయింట్ కిల్లర్స్'గా అవతరించాయి. అగ్రశ్రేణి జట్లకు ఆ దేశాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రౌండ్ ఆఫ్ 32లో జర్మనీకి షాక్ ఇచ్చిన పరాగ్వే
ఫుట్బాల్ చరిత్రలో అత్యంత బలమైన జట్లలో జర్మనీ ఒకటి. ఏకంగా నాలుగు సార్ల ప్రపంచ ఛాంపియన్. ఈసారి కూడా టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగింది. అలాంటి అగ్రశ్రేణి జట్టును పసికూన పరాగ్వే కోలుకోలేని దెబ్బకొట్టింది. రౌండ్ ఆఫ్ 32 నాకౌట్ మ్యాచ్లో ఓడించింది. తద్వారా ఐదోసారి ఛాంపియన్ కావాలని అనుకున్న జర్మనీకి అడ్డుకట్ట వేసింది. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన నిమిషం నుంచే పరాగ్వే డిఫెండర్లు జర్మనీ ఫార్వర్డ్ ఆటగాళ్లకు అసలు అవకాశం ఇవ్వలేదు. జర్మనీ బంతిని తమ ఆధీనంలో ఉంచుకున్నప్పటికీ, పరాగ్వే డిఫెన్స్ను ఛేదించలేకపోయింది.
ఈ క్రమంలోనే ఆట 42వ నిమిషంలో పరాగ్వే కౌంటర్ ఎటాక్కు దిగింది. ఆ జట్టు యువ స్టార్ జూలియో ఎన్సిసో జర్మనీ డిఫెండర్లను మురిపిస్తూ ఒక అద్భుతమైన గోల్ చేసి, పరాగ్వేకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. మొదటి హాఫ్ ముగిసేసరికి పరాగ్వే ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాత హోరాహోరీ పోరులో 4-3 తేడాతో పరాగ్వే గెలిచింది. జర్మనీని టోర్నీ నుంచి ఇంటికి పంపించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
Paraguay's moment 🇵🇾#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Gieu7KVjNg— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
బ్రెజిల్ ఆటను ముగించిన ముంచేసిన నార్వే
1994 నుంచి వరుసగా 8 సార్లు ప్రపంచకప్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ చేరిన ఘనత బ్రెజిల్ సొంతం. అలాంటి జట్టుకు నార్వే మామూలు షాక్ ఇవ్వలేదు. వరుసగా 8 సార్లు క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకున్న బ్రెజిల్ ఆటను రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్లో నార్వే ముగించేసింది. నార్వే స్టార్ స్ట్రైకర్ ఎర్లింగ్ హాలాండ్ ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పాడు. మ్యాచ్ ముగియడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు వరకు ఆధిక్యంలో ఉన్న బ్రెజిల్పై హాలాండ్ వరుసగా రెండు అద్భుత గోల్స్ చేసి నార్వేను 2-1తో గెలిపించాడు. ఇంజూరీ టైమ్లో బ్రెజిల్ స్టార్ నెయ్మార్ పెనాల్టీని గోల్గా మార్చినప్పటికీ, అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. నార్వే సంచలన విజయంతో క్వార్టర్ ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది.
Difference maker 😮💨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/p8d51nrZkx— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
నెదర్లాండ్స్కు షాకిచ్చి- మోతెక్కించిన మొరాకో
2022 ప్రపంచకప్లో సెమీఫైనల్ చేరి సంచలనం సృష్టించిన మొరాకో జట్టు ఈసారి కూడా అదే ఆట తీరును ప్రదర్శించింది. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో బలమైన నెదర్లాండ్స్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో మొరాకో అసాధారణ ఆటను ఆడింది. నిర్ణీత సమయంలో ఆట ముగిసే సమయానికి ఇరు జట్లు 1-1తో సమంగా నిలిచాయి. ఆ తర్వాత జరిగిన పెనాల్టీ షూటౌట్లో మొరాకో ఆటగాళ్లు ఒత్తిడిని జయించి 3-2 తేడాతో విజయం సాధించారు. నెదర్లాండ్స్ వంటి బలమైన జట్టును టోర్నీ ప్రారంభంలోనే ఇంటికి పంపి మొరాకో మరోసారి ఫుట్బాల్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది.
🫶#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ocDd4zGQzc— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
కేప్ వర్దే వీరోచిత పోరాటం
ఈ టోర్నీలో పశ్చిమ ఆఫ్రికా ద్వీప దేశమైన కేప్ వర్దే టీమ్ గురించి ఎంత ఎక్కువ చెప్పుకున్నా తక్కువే అవుతుంది. కేవలం 5లక్షల జనాభా ఉన్న ద్వీప దేశానికి చెందిన టీమ్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను భయపెట్టిన తీరు ఫుట్బాల్ అభిమానుల గుండెల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుంది. ఈ టోర్నీలో పైన చెప్పిన మూడు జట్లు విజయాలు సాధించి జెయింట్ కిల్లర్స్గా మారితే, కేప్ వర్దే మాత్రం మ్యాచ్ ఓడిపోయినా కోట్లాది మంది ఫుట్బాల్ అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో డిఫెండింగ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్, లియోనెల్ మెస్సీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అర్జెంటీనాతో కేప్ వర్దే తలపడింది.
ప్రపంచ అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లతో కూడిన అర్జెంటీనా జట్టుకు కేప్ వర్దే ఆటగాళ్లు చుక్కలు చూపించారు. రౌండ్ 32లో గేమ్లో నిర్ణీత సమయానికి ఇరు జట్లు 2-2తో సమంగా నిలిచి మ్యాచ్ను ఎక్స్ట్రా టైమ్కు తీసుకెళ్లాయి. మెస్సీలాంటి మేటి ప్లేయర్స్ ఉన్న జట్టుపై పసికూన కేప్ వర్దే ఆటగాళ్లు 2 గోల్స్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. నిర్ణీత సమయానికి ఫలితం తేలకపోవడంతో ఎక్స్ట్రా టైమ్లో అర్జెంటీనా స్టార్ జూలియన్ అల్వారెజ్ 112వ నిమిషంలో చేసిన గోల్ పుణ్యమా అని అర్జెంటీనా 3-2తో తృటిలో తప్పించుకుంది. అయితే, కేప్ వర్దే చూపించిన పోరాటం ఈ టోర్నీలోనే వీరోచితమైందిగా నిలిచిందనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు.
Cabo Verde secure their second point in the #FIFAWorldCup! 💪— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
చిన్న జట్ల అత్యుత్తమ ప్రదర్శనకు కారణాలు
ఈ ప్రపంచకప్లో చిన్న జట్లు ఇంతగా రాణించడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. చిన్న దేశాలకు కూడా పెద్ద జట్ల ఆటగాళ్ల బలహీనతలు, వారి పెనాల్టీ షూటింగ్ శైలిపై స్పష్టమైన డేటా లభిస్తోంది. దీనివల్ల వారు కచ్చితమైన వ్యూహాలతో మైదానంలోకి దిగుతున్నారు. ముఖ్యంగా పరాగ్వే, నార్వే, మొరాకో దేశాలకు చెందిన అనేకమంది ఆటగాళ్లు ప్రస్తుతం ఐరోపాలోని టాప్ లీగ్లలో ఆడుతున్నారు. దీనివల్ల వారికి పెద్ద జట్ల ఆటగాళ్లతో ఆడిన అనుభవం ఉండటంతో మైదానంలో ఎలాంటి భయం లేకుండా ఆడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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